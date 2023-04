Patrick Mouratoglou o așteaptă pe Simona Halep cu brațele deschise! Decizie de ultimă oră luată de francez

Francezul Patrick Mouratoglou este din nou liber de contract și pregătit să vină alături de Simona Halep.

După ce a lucrat full-time cu danezul Holger Rune, antrenorul francez și jucătorul nordic au decis să înceteze colaborarea.

"Am avut ocazia să-l împrumut pe Patrick pentru o perioadă limitată și am avut 6 luni educative și distractive împreună. Acum este timpul să merg mai departe și să folosesc ce am învățat. Mulțumesc, Patrick, pentru lunile grozave petrecute împreună", a scris Rune pe twitter.

Acum, că e din nou liber de contract, Mouratoglou așteaptă verdictul în cazul Simonei Halep și revenirea în echipa jucătoarei noastre.

I had the opportunity to borrow Patrick for a limited period and we have had 6 educational and fun months together. Now it’s time to move on and use the learning on my own. Thank you Patrick for some great months together #friendship #learninganddevelopment pic.twitter.com/q23R4Uxmp8