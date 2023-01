Reacția lui Mouratoglou după ce danezul Rune i-a închis gura la Australian Open: ”Este curajos” VIDEO

Danezul Holger Rune, jucătorul antrenat de Patrick Mouratoglou, a suferit o înfrângere dureroasă la Australian Open.

El a avut în mână meciul cu rusul Andrey Rublev: a condus cu 5-2 în setul decisiv, a avut două mingi de meci la scorul de 6-5 și a condus cu 5-0 în tie-break.

De fiecare dată, rusul Rublev a reușit să întoarcă soarta meciului și s-a impus cu 11-9 în super tie-break.

Scor final, 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11-9) pentru Rublev, care merge în sferturi de finală, unde îl va întâlni pe învingătorul din disputa Novak Djokovic - Alex de Minaur.

Rune a făcut și un gest către oamenii din loja lui, printre care și francezul Patrick Mouratoglou, sugerându-le acestora să nu mai vorbească.

