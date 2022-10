Simona Halep e ”istorie” pentru Mouratoglou. Ce bucurie imensă a trăit astăzi antrenorul francez

Jucătorul danez de tenis Holger Rune (27 ATP, favorit nr. 7), noul elev al lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep. a câştigat duminică turneul ATP 250 de la Stockholm, dotat cu premii totale de 648.130 de euro, după ce l-a învins în finală, în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe grecul Stefanos Tsitsipas (5 ATP, principal favorit).

Danezul s-a impus după o oră şi 35 de minute, ambii jucători reuşind câte trei aşi şi nefăcând nicio dublă greşeală.

Câştigător al turneului ATP din aprilie de la Munchen, danezul în vârstă de doar 19 ani câştigă astfel al doilea titlu al carierei sale.

El a fost sfertfinalist la Roland Garros, iar la începutul lunii a jucat finala de la Sofia (ATP), pierdută în faţa elveţianului Marc-Andrea Huesler.

