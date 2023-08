Șoc pentru Mouratoglou la US Open! Ce i s-a întâmplat la exact un an de la eliminarea Simonei Halep

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, trece printr-un nou moment dificil la US Open, la exact un an de la ultimul meci disputat de româncă în circuitul WTA înainte de izbucnirea scandalului de dopaj.

Astfel, în primul tur la US Open 2023, danezul Holger Rune (4 ATP, cap de serie 4), antrenat de Mouratoglou, a fost eliminat surprinzător de spaniolul Carballes Baena (63 ATP), care s-a impus cu 6-3, 4-6, 6-3, 6-2.

Marți, 29 august, se împlinește un an de la eșecul Simonei Halep contra ucrainencei Daria Snigur la US Open 2022, meci în urma căruia eleva lui Mouratoglou a picat un test anti-doping.

Roberto Carballes Baena scores the first top-10 win of his career knocking out Holger Rune 👀 pic.twitter.com/fAghXIdGWP