Scene ireale în Premier League: Patrick Vieira şi-a pierdut cumpătul după meciul cu Everton şi a lovit un suporter VIDEO

Patrick Vieira, antrenorul de la Crystal Palace, a lovit un suporter al formaţiei Everton, la finalul meciului pierdut joi, scor 2-3.

Antrenorul francez a asistat la o invazie masivă a terenului, după fluierul final, de către suporterii Toffees care sărbătoreau menţinerea clubului din Liverpool în Premier League.

În timp ce încerca să se întoarcă în vestiar, el a fost provocat şi apoi împins de un suporter advers. Vieira s-a întors şi l-a lovit cu piciorul până l-a pus la pământ.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p6fVvYnzTd