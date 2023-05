Rușii ar fi avariat un sistem de apărare Patriot donat de SUA Ucrainei. Americanii evaluează amploarea pagubelor VIDEO

Un sistem Patriot fabricat în SUA a fost probabil avariat, dar nu distrus, în urma unui atac în serie cu rachete ruseşti care a avut loc în noaptea de luni spre marţi în apropierea Kievului, a declarat un oficial american pentru CNN.

Statele Unite încă evaluează amploarea pagubelor, a precizat oficialul. Evaluarea va determina dacă sistemul trebuie retras în întregime sau pur şi simplu reparat la faţa locului de către ucraineni.

Ministerul rus al Apărării a declarat marţi, într-o postare pe Telegram, că "o lovitură de înaltă precizie cu rachete hipersonice Kinjal în oraşul Kiev a lovit un sistem de rachete antiaeriene Patriot, fabricat de SUA".

Oficialii ucraineni au declarat însă marţi că au reuşit să intercepteze cu succes toate cele şase rachete hipersonice lansate de ruşi, iar armata ucraineană a refuzat să comenteze afirmaţia ruşilor potrivit căreia un sistem Patriot ar fi fost lovit.

"Nu putem comenta acest lucru. Ne ferim să comentăm sursele ruseşti", a declarat purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, Serhi Ihnat.

30 US Patriot PAC-3 MSE launch at a cost of $5 million per missile. That’s $150 million gone within 2 mins. At the end the Patriot launch platforms were destroyed by Russian missiles. Why would any military still want to buy Patriot after this failure? pic.twitter.com/JiNr06y0Rt