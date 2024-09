Președintele Zelenski se declară recunoscător României, după decizia de a dona Ucrainei un sistem Patriot VIDEO

Președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat public recunoștința față de România, după ce autoritățile de la București au aprobat donarea unui sistem militar Patriot către Ucraina.

„Astăzi, România a aprobat decizia de a furniza Ucrainei sistemul Patriot, iar eu îmi exprim recunoştinţa sinceră pentru acest lucru. Ne aşteptăm, de asemenea, ca partenerii noştri să furnizeze Ucrainei întregul pachet de apărare aeriană şi alte tipuri de asistenţă - exact pachetul convenit la summitul NATO de la Washington din iulie anul trecut”, a declarat, într-o postare pe rețeaua X, preşedintele Zelenski.

Liderul de la Kiev a vorbit despre ajutorul oferit de România şi în discursul video pe care l-a adresat, în seara de 5 septembrie 2024, cetățenilor Ucrainei.

„România a luat deja o decizie clară cu privire la sistemul Patriot pentru Ucraina. Această decizie a fost luată la toate nivelurile. Eu sunt recunoscător pentru ea”, a spus Zelenski.

