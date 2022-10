Un film în care un patron de restaurant din Paris a dat afară două cliente, din unicul motiv că femeile erau ucrainence, a ajuns viral pe internet. Gestul reprobabil este foarte aproape de a-i falimenta afacerea francezului.

Filmulețul inițial, ajuns viral în cursul zilei de miercuri, 19 octombrie, îl prezintă patronul restaurantului "Le Cosy Montparnasse", situat în zona centrală a Parisului, într-un loc extrem de frecventat de turiști, scoțând din local două femei ucrainence cărora le-a transmis "Viva Putin!".

"Proprietarul restaurantului din Paris a fost vizitat și de 2 bărbați ucraineni în această seară. El a fost filmat când și-a cerut scuze națiunii ucrainene și a spus „Putin este un gunoi”", arată canalul de Twitter Visegrád 24.

Cei doi bărbați l-au pus să repete în limba ucraineană sintagma „Putin este un gunoi”.

The restaurant owner from Paris, who was filmed earlier today saying “Viva Putin” while kicking out 2 Ukrainian refugee women was also visited by 2 Ukrainian men tonight.

He apologized to the Ukrainian nation and said “Putin is a douchebag”.

