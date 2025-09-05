"Câți se gândesc să închidă, și nu pentru că firma nu merge?". Situațiile care îi aduc pe patronii români la capătul puterilor

În România, tot mai mulți patroni își exprimă nemulțumirile legate nu de lipsa clienților sau de lipsa ideilor de afaceri, ci de obstacolele din jurul lor. Birocrația sufocantă, taxele imprevizibile, lipsa forței de muncă și instabilitatea legislativă îi aduc adesea în pragul epuizării. Pentru mulți dintre ei, problema nu este că afacerea nu merge, ci că mediul în care sunt nevoiți să o mențină pe linia de plutire devine tot mai ostil.

"Îmi ajunge"

Recent, un român care deține o afacere a relatat cazul personal, explicând motivul neașteptat care l-a determinat să renunțe.

„Această postare e despre cum ne obligă statul să închidem firmele.

Prin aprilie mă trezesc cu o poprire pe cont. Sun contabilul să verifice ce e, verifică, mi-au pus impunere pe salariul unui angajat încă vreo câteva luni după încetarea contractului de muncă, încetare care apărea și în REVISAL. Se face o notă, se constată eroarea, trebuie să-mi se returneze banii, dar după aproape 5 luni încă nu am primit nici un ban. Săptămâna trecută mă trezesc iar cu o poprire. Iar sun contabilul. Verifică. Penalități de întârziere pentru suma care nu trebuia să o plătesc și oricum trebuie să mi-o restituie.

Reacția mea a fost scurtă. Îmi ajunge. Îmi asum pierderea, începem procedura de radiere a firmei. Eu unul nu mai am nervi. Închid tot, mă angajez dacă găsesc unde, dacă nu, am plecat spre alte țări.

Acum mă gândesc, oare câți sunt în situația mea? Câți se gândesc să închidă, și nu pentru că firma nu merge, ci pentru că s-au săturat ca statul să își bată joc de ei”, a întrebat acesta pe Facebook, într-un grup dedicat antreprenorilor.

Postarea sa a strâns 150 de comentarii în care și alții s-au referit la situații supărătoare.

“Și eu am avut poprire pe un grant ce l-am accesat de 2000 de euro. Mi-au luat banii din cont, deși am depus actele să vadă că suntem în proces. I-am dat în judecată și am câștigat procesul. Surpriză! Până n-am făcut cerere de restituire a banilor + despăgubiri (pe care nu le-am primit), banii nu i-am primit. După care mi-au cerut dovada contului bancar. Dar mă tot întreb când au pus poprire pe cont n-au avut nevoie de dovada contului bancar. Norocul meu e că firma îmi datorează bani așa că nu mai las bani în cont la dispoziția autorităților”.

“Eu sunt în proces de exit din această țară. Mă doare sufletul, m-am întors odată, acum 7 ani din Emirate. M-am întors sperând că se poate, îmi doream să contribui la evoluția acestei țări.

Din păcate de la an la an guvernul alege contra cetățenilor. Problema nu este Bolojan, CG, Simion, sau Nicușor. Problema este că niciunul dintre ei nu poate schimba această caracatiță a corupției. Când se face ceva contra sistemului, magistrații fac grevă (exemplu banal). Când se face ceva împotriva oamenilor de rând sau a antreprenorilor, se acceptă.

Eu am ajuns să cred cu tărie că scopul guvernelor din România este să facă oamenii buni să plece.“

"Cel mai abuziv client"

“Eu am avut 3 ani poprire pe cont pentru că ANAF îmi cerea impozit pe chiria obținută în 2021 pe un imobil vândut, adică nu mai era în proprietatea mea din 2012, evident cu penalități din 2012 până la zi! M-am judecat, am câștigat și spun că îmi vor compensa ce mi-au luat din cont, cu datoriile viitoare, ale mele către ei!“

“Statul român nu ne e partener de afaceri, ci cel mai abuziv client. În loc să închizi firma și să pierzi tot ce ai construit, mai bine rogi câțiva furnizori să închidă contractele cu tine pe motiv de neplată – neplată cauzată direct de poprirea abuzivă pusă de stat. Apoi dai statul în judecată și ceri daune.

Dacă noi, antreprenorii, nu ne apărăm și nu folosim căile legale împotriva abuzurilor, o să rămânem doar cu frustrarea și cu firmele radiate. Statul înțelege un singur lucru: să fie tras la răspundere în instanță.“

Cineva crede că alta este soluția.

“Eu zic să nu plecăm… zic să luptăm“

“Faza cu poprire fără motiv de două ori. Banii recuperați după vreo 4-5 luni... Faza cu "nu găsim banii virați" (3800 RON), a fost ultima picătură din pahar...s-au găsit după 6 luni, în urma sesizărilor depuse și umblături, care au costat timp, mult timp și nervi consumați! De tratamentul primit din partea angajaților nici nu mai are sens să deschid subiectul că voi fi nervoasă câteva zile...Trist.. “

"Avem doar obligații, nu și drepturi"

“Ceva similar am pățit și noi cu o fostă angajată… ca să deblocăm contul am fost forțați să plătim întreaga sumă, apoi am apelat la justiție, ca să o recuperăm. Procesul încă este pe rol…preconizez că vom primi înapoi suma până la sfârșitul anului… Ca și antreprenori, avem doar obligații, nu și drepturi, suntem al nimănui… că deh, suntem patroni… țara e frumoasă, cei care o conduc sunt de cea mai joasă speță, la fiecare departament. Nervi de oțel!“.

Altcineva îi sugerează autorului postării că cedează prea ușor.

“Eu te înțeleg că nu ești foarte bucuros, probabil și eu aș fi supărat în locul tău dar.... Dacă aș fi închis după chestii de genul aș fi închis cu siguranță acum mai bine de 15 ani... Pe lângă asta mă gândesc și la câte greșeli am făcut eu în 20 de ani de "patroneală" și după ce mă uit în urmă parcă nu-mi mai vine să fiu așa de critic cu alții“.

