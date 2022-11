Patronii s-au săturat de angajații români neserioși. "Am plătit și mai mult de 7.000 de lei net pe lună, dar tot cu cârpaci m-am ales"

Criza de personal calificat îi determină pe mulți patroni din România să ia în calcul să aducă muncitori din străinătate.

Mai multe domenii de activitate sunt afectate de lipsa muncitorilor calificați, iar printre acestea se află și service-urile auto.

Este cazul unei familii din Botoșani, soț și soție. Cei doi se ocupă de service-ul pe care îl dețin și iau acum în calcul să angajeze personal din străinătate, după cum a scris femeia pe Facebook.

"Sunt din Botoșani și aș dori vă rog o recomandare. Dețin împreună cu soțul meu un service auto, iar în momentul de față mă confrunt cu o problemă, și anume, deficit de mecanici auto. Mă gândesc să încerc să aduc din altă țară. Vă rog dacă se poate să-mi recomandați o firmă cu care ați mai colaborat în acest sens deoarece pe piață sunt destul de multe firme de plasare a forței de muncă și nu aș ști pe care să o aleg", a scris femeia pe Grupul antreprenorilor din România.

"Activez în acest domeniu din 2017, soțul meu este non stop printre ei, am încercat să fim mereu cu toții foaret uniți și DA, i-am respectat și plătit foarte bine. Unii s-au dus pe cont propriu, iar alții, cei mai mulți sunt neserioși. Cei care sunt în domeniu cu siguranță știu despre ce vorbesc eu. Voi contacta firmele pe care mi le-ați recomandat. Este foarte simplu să-ți dai cu părerea, însă la sfârșit tot eu plătesc cărți de muncă, taxele la stat și toate cele. Recomand celor care cred că e atât de simplu și că noi patronii vrem totul moca, să ne arate dumnealor cum e corect și bine.

I-am plătit și îi plătesc foarte bine. Problema este că nu se mai găsesc mecanici cu adevărat. Eu nu caut amatori. Am mecanici, bărbați foarte serioși și dedicați meseriei, dar în rest găsesc doar amatori. Am recurs la această variantă nu ca să-i plătesc mai puțin, ci ca să-și facă treaba cu seriozitate. Din experiența altora am văzut că se poate și că unii sunt chiar harnici", a precizat femeia în comentarii.

Ce investiții implică un service foarte mic

Un alt patron de service a relatat în comentarii câți bani a investit într-un service foarte mic de lângă București.

"Pentru toți cei care spun că un mecanic bun își face service-ul lui....

Am construit de la 0 în jurul Bucureștiului un service foarte mic - un elevator, un post de lucru fără elevator, un birou și o toaletă.

Până acum am cheltuit 80.000 euro dar preconizez că până la sfârșit (amenajat parcare exterioară, iluminat, spații de depozitare, minim o mășină de curtuoazie mă duce la 100.000.

Din fericire mecanicul este prietenul meu și asociat 50% în firma dar spuneți-mi și mie cum un mecanic foarte bun își foarte face service-ul lui dacă lucrează la un service pe 5-6000 și apoi acasă pe încă 5000 la negru?

Prietenul meu nu a putut, și e excepțional de bun și serios. Nici mecanicul meu specializat pe BMW unde îmi duc troacă la reparat nu poate.

Cine are service-ul are dreptul la cel puțin aceeași parte din profit că mecanicul. E cel puțîn 50-50 - e o investiție mare și nu oricine e un bun administrator. Mai lăsăți gargară cu mecanicii buni care "își fac ei service-ul lor".

Lumea în domenii "căutate" merg din angajator în angajator sperând că vor da de aur în loc să înțeleagă că stabilitatea și negocierea justă cu angajatorul sunt cheia unor venituri mai bune."

"Ai noștri vor numai la mii de euro în străinătate"

"Dacă tot angajatul este egal sau mai sus decât patronul, eu spun să-i dați jumate din firmă și să plătească și el jumate la utilități, chirie, autorizații mediu, RAR, etc, contabilitate, impozite pe micro, taxele pe angajat și restul de cheltuieli, fără să mai punem la calcul investiția inițială și cele de pe parcurs. Poate așa mai înțeleg și angajațîi că nu toți angajatorii mânâncă aur și ei. Mergeți liniștit și căutați forță de muncă din afară, sunt destui calificați și acolo.

Ai noștri vor numai la mii de euro în străinătate și nu iau în calcul cheltuielile de acolo, crezând că toate miile alea le rămân în buzunar. Acum întrebare de baraj… dacă o persoană calificată într un domeniu cu responsabilitate scăzută, medicii și judecătorii au dreptate când cer salarii de zece mii de euro? Referindu mă strict la persoane care știu ce fac, nu niște pierde vara în domeniile astea."

Ce salarii se oferă în domeniu

"Plătește cel puțin 7.000 de lei net pe lună și vei avea mecanici. Dacă aduci din Bangladesh sau Pakistan o să pierzi toată piața."

"Eu am plătit și mai mult, dar tot cu cârpaci m-am ales. În România poți număra pe degetele de la o mână mecanicii buni. Restul au impresia că știu mecanică și au pretenții de covor roșu."

"De unde dai 7.000 lei? Plus încă 6.000 (cel puțin, impozite) 13.000 lei, plus partea patronului, 20.000 de lei, de unde?? De unde?"

"Mai bine spune că cauți forță de muncă ieftină și profituri mari, nu că nu găsești un mecanic bun. Pentru ce să vină la muncă pe un salariu de 4.000 de lei? Totuși meseria asta e bănoasă și inepuizabilă în timpurile astea, ia plătește pe măsura încasărilor, să vezi ce interes își dau mecanicii, oferă un procentaj per lucrare să vezi cum merge."

"Ți se pare că 4.000 lei e un salariu mic pentru un angajat cu, cel mult, studii medii?

În altă ordine de idei da, chiar nu mai există mecanici buni în România și ăia care au rămas spun că vor mii de euro, dar nu știu să folosească un micrometru sau o cheie dinamometrică.

Și, înainte să mă tragi și pe mine la răspundere, am avut mecanici din Republica Moldova pentru că pe ai noștri români nu îi mulțumea nici măcar un venit de 2500 euro pe lună. Ei nu aveau nevoie de manuale de reparație și fără minim o bere nu se puteau apucă de lucru."

"Noi avem 8 persone din Asia, problema este următoarea: dacă îi recrutați de acolo, timpul este foarte lung pentru a obține viza. Noi la ultimii am așteptat 8 luni să ajungă în România. Sfatul meu este să îi căutați pe cei care sunt deja în țară și care nu au job, ca să puteți obține avizul de muncă mai repede, deși și aici durează 2 / 3 luni."

"Plătiți mecanicul la comision, cât face atâta ai dai și nu va mai pleca niciodată, chiar dacă câștigi mai puțîn ești sigur pe afacere."

"Cum să dai mecanicului comision de 50-60%, când tu plăteșți doar impozitul și cas-ul pt el 44%?

Mecanicul, dacă și-a făcut calculele că luna asta îi sunt suficient banii câștigați în primele 2 saptamani ale lunii, celelalte 2 săptămâni cu cine lucrezi?

E ușor să arunci vorbe, angajatorul ăla a făcut o investiție, are de plătit reînnoire autorizații, utilități, poate rate la bancă sau chirie, cum face?"

"Eu am renunțat la a mai căuta oameni serioși. Am schimbat 5 oameni într-un an (service mic cu două posturi de lucru/elevatoare). M-am schimbat în salopete și m-am băgat la treabă."

Ce se întâmplă cu cei care termină școala de mecanici auto

"Sunt școli de meserii, în Oradea cel puțin au: transport gratuit pentru navetă, dacă nu fac neveta pot sta în internat gratuit, plus bursă și alte beneficii. Doar să vrei să faci o școală și să munceșți.

Dintr-o clasă de 28 lucrează în domeniu 10 cel mult, ghici de ce?! Mai bine stăm pe calculator și telefon și e grea munca rău."

"Din cei care termină școală de mecanici auto în București 5-6 aleg să meargă la un service auto. Din aceștia max 1 rămâne mai mult de 1 an. Și nu din cauza salariului."

"S-au reînființat câteva școli profesionale dar interesul agenților comerciali care primesc elevii în practică tinde spre 0. Băiatul meu este la profilul de electronișți și chiar săptămâna asta au fost în practică la un agent economic în Mogoșoaia. Luni au făcut doar protecția muncii, marți au bâjbâit câte ceva, ieri și azi au mers doar să aibă de unde să se întoarcă! El e în clasa a 11-a, în a 9-a a fost pandemie, a 10-a sem 1 la fel. Au mers în sem 2 dar tot că acum: efectiv s-au plimbat din Bucureșți în Mogoșoaia și retur (cu transportul în comun, că nu au avut transportul asigurat). Va termină în vara dar nu vor avea prea multe cunoștințe practice! El vrea să continue la liceu, poate așa va avea șansa să mai învețe câte ceva măcar în atelierul liceului!"

