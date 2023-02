Crâmpeie din viața patronilor români: "Am primit un telefon că s-a dus mama. Am livrat clientului ceea ce comandase, apoi am jelit"

Mulți români visează să aibă o afacere care să le aducă venituri generoase și să îi scape de autoritatea și constrângerile șefilor.

Totuși, viața de antreprenor nu este așa cum și-o imaginează majoritatea.

Mai mulți români care au afaceri s-au referit la aspectele negative pe care le întâmpină în activitatea lor.

Tema de discuție a fost lansată pe un grup dedicat, de pe Facebook:

"Antreprenoriatul este promovat în ultima vreme doar cu partea lui bună, succes, cifre, bani, etc.

Are totuși și părți negative. Sau nu?!

Întrebarea mea e......de ce să NU devin antreprenor?

Parcă prea se promovează doar acel Flower Power și mai puțin prețul plătit pentru asta", a scris un tânăr pe Grupul antreprenorilor din România.

"Intri primul la serviciu, pleci ultimul"

În comentarii, mai mulți antrenprenori s-au referit la problemele pe care le aduce o afacere.

"Eu am o vorbă. Când ești patron lucrezi când vrei tu. De exemplu, în sărbători și weekend-uri."

"îmi permit să mai adaug că nu există nici vacanțe."

"Fix așa, pe 31 decembrie am terminat la 21:00 și pe 1 ianuarie m-am apucat pe la 9 dimineața."

"Lucrezi noaptea când alții dorm. Nu weekend, nu sărbători. Nu pregătiri pentru sărbători, prăjituri, mâncare."

"Ai cel mai flexibil program. Se întinde, se întinde...se întinde."

"Câștigi libertate, dar programul tău de lucru devine 60+ per săptămâna.

Câștigi mai mulți bani, dar vii cu bani de acasă dacă ceva nu merge bine.

Angajat, ai responsabilitățile din fișa postului.

Antreprenor, ai responsabilitatiile tuturor angajaților, ai responsabilități fiscale, responsabilități legale."

"Plus că eșți ultimul plătit, asta dacă mai ai de unde și mai ai și responsabilitatea angajaților tăi, pe care nu prea îi interesează că tu ai dat-o în bară, fiecare are o familie acasă."

"Intri primul la serviciu, pleci ultimul. Și când pleci, afacerea merge acasă cu tine. În zilele libere te bucuri că angajații sunt liberi, că să poți tu munci ce ți-a rămas neterminat."

"Pierzi un venit sigur în fiecare lună"

"Când intră afacerea pe ușă, ies liniștea și "n-am chef, mă doare o măsea, am o problemă personală" pe geam. Niciodată astea nu stau împreună la aceeași masă.

Ex: Am primit un telefon că s-a dus mama. Clientul aștepta ceea ce comandase. Nu am sunat clientul să-i spun că nu pot munci pentru că mama a plecat dintre noi. Problema mea nu e problema lui. Am livrat clientului ceea ce comandase, apoi am jelit.

De asemenea lipsa de predictibilitate a economiei, instabilitatea politică, legislația stufoasă și în continuă schimbare (nu apuci să te adaptezi la o lege, normă, că apare alta) sunt probabil cele mai greu de gestionat. Astea le percep eu că "greu de dus"."

"Câștigi libertate, venit mai mare și creștere mai rapidă a venitului, flexibilitate a programului, plăcerea (dacă îți place) de a fi propriul tău șef, de a lua deciziile și a nu da socoteală nimănui.

Pierzi stabilitate, pierzi un venit sigur în fiecare lună, pierzi timp cu familia (patronii, cel puțin cei mici, muncesc se două ori cât angajații), pierzi relaxarea de a nu avea responsabilități prea mari sau prea multe.

Pentru cine are probleme cu autoritatea, are ideea fixă de a face el ceva cu mâna lui, pe scurt e un "do-er" (făcător s-ar putea traduce) clar antreprenoriatul este calea de urmat.

Pentru cine e speriat de decizii, preferă să fie un executant (fără sens peiorativ) și să își vadă liniștit de viața lui clar angajarea este calea.

Aproximativ 10% din populație are profilul de personalitate potrivit pentru antreprenoriat. Restul se potrivesc mai bine să fie angajați."

"Riști să pierzi totul"

"Nu e pentru cei slabi de înger. Un salariu lunar îți asigură o oarecare stabilitate și siguranță. Un business, mai ales la început, nu. Plus că nu ar trebui să faci o afacere doar de dragul de a avea o afacere, ci doar dacă eșți pasionat de domeniul în care o faci și de ideea de a avea o afacere în sine. Muncești mult mai mult când ai afacerea ta, ai mult mai multe responsabilități."

"Tot ce veți încasa în firmă va fi al dvs doar pe jumătate. Interesați-vă profund și vă veți convinge! În țara noastră, acum e convenabilă poziția de angajat."

"Anxietate, certuri cu partenera/ partenerul pe bani, viitor, nesiguranță, stricat ziua/ săptămâna când se anunță noul cod fiscal, tensiune/ teamă de ANAF & company, etc. Nu zic să te angajezi (mai ales la stat) și să stai "liniștit", decât dacă nu ai nici un fel de ambiție să faci ceva mai mult decât un job pentru altcineva. Dacă ai, astea sunt costurile. Îi fain? Nu, îi dezamăgitor că nu avem un stat care să ne susțină, când practic tot noi susținem o parte bună din economie și salariile lor, dar aia e."

"Riști să pierzi totul. Bani, relații sociale, stimă de sine, chiar libertatea. Ăsta e reversul medaliei."

"Libertatea pe care ți-o oferă antreprenoriatul e minunată, poți alege singur în care 16 ore din zi vrei să munceșți."

"Inspecții. ITM, ANAF, etc... când vine cineva croit la ține, nu-i de bine. Abuzuri se fac, iar dacă se fac la ține, nu e bine".

