Justiția din Franța va reanaliza dosarul lui Paul al României, după ce a anulat decizia de extrădare în România

Curtea de Casație din Franța, cea mai înaltă instanță din această țară, a anulat decizia de extrădare privitoare la Paul al României, iar justiția franceză urmează să reanalizeze dosarul acestuia.

Conform unor surse judiciare consultate joi de AFP, justiția franceză va trebui să pronunțe o nouă decizie în acest caz complex, care se întinde pe mai bine de patru ani, informează ProTv.

Camera de extrădări a Curții de Apel din Paris luase decizia, la 9 iulie, că al doilea mandat european de arestare emis de autoritățile române pe numele lui Paul de România (76 de ani) are un „caracter disproporționat", iar pe acest motiv a blocat decizia de extrădare.

Însă ulterior, decizia Curții de Casație critică această abordare, subliniind că aprecierea unui mandat european ține exclusiv de autoritatea statului emitent, nu de cea a țării căreia i se cere să-l pună în aplicare.

România a prezentat un prim mandat de arestare pentru Paul al României în decembrie 2020, la scurt timp după ce bărbatul a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate.

