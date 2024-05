Cine a fost Paul Auster, romancierul american considerat o emblemă literară a New York-ului, care s-a stins din viață la 77 de ani

Scriitorul american Paul Auster, prolific autor de romane, poeme şi scenarii de film, propulsat pe scena literară internaţională graţie „Trilogiei New York-ului”, a murit în urma complicaţiilor unui cancer de plămâni la vârsta de 77 de ani, a anunţat o prietenă de familie, potrivit AFP.

Scriitorul s-a stins din viaţă la domiciliul său din Brooklyn, New York, a precizat Jacki Lyden într-un e-mail trimis AFP, după ce a informat mai întâi publicaţia The New York Times. „Paul s-a stins în această seară, în casa sa, înconjurat de cei apropiaţi”, a scris marţi Lynden. Soţia lui Auster, scriitoarea Siri Hustvedt, a anunţat anul trecut că romancierul era bolnav de cancer.

Cine a fost Paul Auster

Născut în 1947 în statul New Jersey, Paul Auster a devenit o emblemă literară a New Yorkului. Autorul a publicat peste 30 de volume şi a fost tradus în peste 40 de limbi. Multe din romanele sale abordează tema întâmplărilor şi a coincidenţelor care schimbă destinul personajelor. În „Oraşe de sticlă”, „Fantome” şi „Camera încuiată”, volumele care formează „Trilogia New York-ului”, personajele pleacă în căutarea identităţii în maniera unor detectivi prin labirintul de zgârie-nori al Manhattanului, unde există doar umbre şi amăgiri.

Descendentul unei familii de evrei de rit aşkenaz, Auster a studiat la Universitatea Columbia din New York literatură franceză, italiană şi britanică. După finalizarea studiilor, locuieşte la Paris în perioada 1971-1975 şi traduce poeţi francezi, însă este nevoit să îşi ia mai multe slujbe înainte să poată trăi din scris. Moştenirea primită de la tatăl său, decedat în 1979, îi permite să se consacre literaturii. Obţine recunoaştere odată cu „The Invention of Solitude”, un roman autobiografic în care încearcă să creioneze personalitatea tatălui său.

Romancierul cucereşte scena internaţională în 1987, în special Europa, cu „Trilogia New York-ului”, un roman noir, care se inspiră din genul poliţist. Totodată scenarist, Paul Auster a colaborat la realizarea peliculei „Smoke”, care creionează portretul unor suflete pierdute gravitând în jurul unei tutungerii din Brooklyn, precum şi la continuarea „Brooklyn Boogie”, ambele filme în colaborare cu regizorul Wayne Wang.

Printre celelalte cărţi de succes ale sale se numără „Moon Palace” (1989), „The Book of Illusions” (2002), „The Brooklyn Follies” (2005). Venerat în Franţa, pe care o considera „a doua sa ţară”, Auster a fost recompensat în 1993 cu Prix Médicis pentru literatură străină graţie volumului „Leviathan”. Cel mai lung și mai ambițios roman al autorului a fost „4 3 2 1”, publicat în 2017, care s-a situat și pe lista scurtă a Man Booker Prize. Romanul de peste 800 de pagini este o poveste înscrisă în realismul erei postbelice, însă construit prin prisma a patru variante distincte ale vieții aceluiași personaj. 4 3 2 1 urmărește călătoriile paralele ale lui Archibald Isaac Ferguson, de la tabăra de vară și baseball-ul jucat în liceu până la viața de student în New York și Paris în timpul protestelor masive de la sfârșitul anilor '60.

Auster făcea parte dintr-un grup de scriitori foarte bine văzuți în lumea literară americană. Era prieten cu autorii Peter Carey, Don DeLillo și J.M. Coetzee, cu toții piloni ai scenei literare din New York.

