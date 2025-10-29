Documentar dedicat carierei solo a lui Paul McCartney, după despărțirea de The Beatles. Când se va lansa

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 12:19
55 citiri
Documentar dedicat carierei solo a lui Paul McCartney, după despărțirea de The Beatles. Când se va lansa
Paul McCartney FOTO: X/ @apple_c0rps

Un documentar despre cariera solo a lui Paul McCartney după despărţirea de formaţia The Beatles va fi disponibil din 25 februarie 2026 pe platforma de streaming Amazon Prime, după o lansare limitată în cinematografe, potrivit unui comunicat publicat luni.

Acest film, care va putea fi vizionat în 240 de ţări şi teritorii din întreaga lume, retrasează, cu imagini de arhivă inedite, perioada în care artistul „se confruntă cu multiple provocări, în timp ce compune melodii care vor defini noul deceniu” al anilor 1970, potrivit Amazon MGM Studios.

La acea vreme, „Beatles se despărţiseră, iar eu mă întrebam: Ce voi face acum? Cum aş putea să fac vreodată ceva la fel de bun?, se întreabă artistul britanic, în vârstă de 83 de ani, în trailerul difuzat luni.

„Eram singur pentru prima dată, a trebuit să caut în adâncul sufletului meu şi am format o nouă trupă”, Wings, care i-a permis să-şi relanseze cariera, povesteşte el.

„Band on the Run”, titlul primului album al acestei trupe formate împreună cu prima sa soţie, Linda McCartney, inspiră titlul documentarului de aproximativ două ore, „Man on the Run”.

Acesta a fost realizat de americanul Morgan Neville, care are în palmares mai multe lungmetraje, printre care recentul film de animaţie „Piece by piece” despre viaţa muzicianului şi stilistului Pharrell Williams. Filmul a fost prezentat la festivalul american de la Telluride la sfârşitul lunii august 2025, iar Paul McCartney însuşi este creditat ca producător executiv.

O carte intitulată „Wings: The Story of a Band on the Run”, scrisă de McCartney, va fi lansată în 4 noiembrie pe Amazon şi în format audio pe platforma Audible, filială a gigantului american. Un parteneriat între starul britanic, grupul Universal Music şi Amazon va duce, de asemenea, la lansarea unor „melodii exclusive” în 2026, potrivit comunicatului.

Primarul din Iași acuzat că ar fi lovit doi copii, pus sub control judiciar
Primarul din Iași acuzat că ar fi lovit doi copii, pus sub control judiciar
Primarul localităţii ieşene Grozeşti, George Cristea, acuzat că a bătut doi copii, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost luată de procurorii Parchetului de pe...
Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier
Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier
Theodor Paleologu l-a atacat dur pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în scandalul legat de propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. „Marchiza de Nordis, née...
#Paul McCartney, #Beatles, #muzica , #stiri muzica
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
O batrana uitata de un vas de croaziera pe o insula din Marea Bariera de Corali, gasita moarta
Digi24.ro
Politista din Slatina, paruita in timpul unei interventii. Sindicatul Europol acuza sefii IPJ Olt de o incercare de musamalizare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Documentar dedicat carierei solo a lui Paul McCartney, după despărțirea de The Beatles. Când se va lansa
  2. Carmen Grebenișan dezvăluie ce cetățenie va avea fiul ei și al lui Cristian: „Mergem la ambasadă”
  3. 4 factori care influențează nivelul de confort dintr-un apartament
  4. Anca Dumitra dezvăluie cum s-a schimbat viața de familie după venirea pe lume a fiului ei: „La noi sunt și culturi diferite”
  5. Ramona Olaru debutează în antreprenoriat cu Sitara, un brand românesc de modă care vorbește despre echilibru și eleganță
  6. Cum alegi un supliment cu magneziu care să te ajute în perioadele solicitante
  7. Alexandru Ciucu, reacție în urma acuzațiilor de infidelitate din relația cu Alina Sorescu: „Ce mi-a lipsit în căsnicie…”
  8. Horoscop zilnic. Miercuri, 29 octombrie. Zodia care ar putea primi o amendă
  9. Bancul zilei: Ce caută un bărbat pe certificatul de căsătorie
  10. 10 întrebuințări neașteptate ale cârpelor din microfibră dincolo de curățenie