Veste mare pentru fanii filmului Gladiator. Cine va avea rolul principal în partea a doua a peliculei

Continuarea filmului "Gladiator" de Ridley Scott va fi lansată pe 22 noiembrie 2024, a anunţat vineri Paramount Pictures.

Filmul, care nu are încă un titlu, va fi produs de Scott, de Michael Pruss, preşedintele Scott Free Productions, Doug Wick de la Red Wagon Entertainment iar Lucy Fisher şi David Scarpa vor scrie scenariul.

Lansat în 2000, filmul original "Gladiator" l-a avut pe Russell Crowe în rolul lui Maximus Decimus Meridius, un soldat roman forţat să devină sclav care jură să se răzbune pe Commodus, interpretat de Joaquin Phoenix.

Deoarece Maximus moare la sfârşitul filmului "Gladiator", Paul Mescal îl va juca în sequel pe Lucius, fiul iubitei lui Maximus, Lucilla (interpretată de Connie Nielsen).

Mescal este nominalizat la premiul Oscar la categoria "cel mai bun actor" pentru rolul său din filmul "Aftersun". El se va confrunta cu Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin"), Brendan Fraser ("The Whale") şi Bill Nighy ("Living"). Mescal este, de asemenea, candidat pentru un Indie Spirit Award pentru cea mai bună interpretare în rol principal în "Aftersun".

Actorul, în vârstă de 27 de ani, a devenit cunoscut cu adaptarea emoţionantă din „Normal People” în 2020, pentru care a fost nominalizat la Premiile Emmy. În 2021, a jucat în „The Lost Daughter” alături de Olivia Colman, Dakota Johnson şi Jessie Buckley. El apare în thrillerul SF "Foe", în "Strangers" cu Andrew Scott şi Claire Foy, şi filmează adaptarea "Merrily We Roll Along" cu Ben Platt şi Beanie Feldstein.

Ads