Detalii noi din cazul de extorcare al lui Paul Pogba. Fotbalistul și-a denunțat fratele la poliție

Mathias Pogba, fratele mai mare al jucătorului Paul Pogba, de la Juventus Torino, a fost eliberat vineri, din închisoarea Villepinte (Seine-Saint-Denis), potrivit informaţiilor dezvăluite de Le Parisien şi confirmate de BFM TV.

Fostul atacant - trecut de Wrexham FC (Ţara Galilor), Sparta Rotterdam (Olanda) şi Tours FC - fusese inculpat şi închis împreună cu alţi patru bărbaţi pe 17 septembrie, în cadrul anchetei privind extorcarea raportată de Paul Pogba. Cererea de eliberare, din 29 septembrie, fusese refuzată.

Conform Le Parisien, Mathias Pogba ar fi fost plasat sub supraveghere judiciară. Nu ar avea voie să intre în contact cu mama sa, Yeo Moriba, cu fratele său mai mic şi cu oricine este implicat în caz. În plus, i-ar fi interzis să părăsească teritoriul francez şi să folosească reţelele de socializare. Celelalte persoane suspectate că au făcut presiuni asupra lui Paul Pogba - în special prin sechestrarea lui sub ameninţarea armei- ar fi în continuare reţinute.

Paul Pogba, în vârstă de 29 de ani, a denunţat tentative de extorcare între martie şi iulie 2022 în valoare de 13 milioane de euro. Însă faptele au ieşit la iveală abia după publicarea, pe 27 august, a unui videoclip enigmatic cu Mathias Pogba, el însuşi fotbalist profesionist de 32 de ani, care a promis „dezvăluiri” despre fratele său.

El a fost inculpat pentru extorcare de bani în grup organizat şi participare la un grup infracţional, fiind reţinut preventiv. Pentru faptele de răpire din noaptea de 19 spre 20 martie a fost plasat sub statutul mai favorabil de martor asistat.

Paul Pogba a declarat la prima audiere că a fost atras într-o capcană de prieteni din copilărie, ajutaţi de două persoane mascate şi înarmate. Aceştia l-au acuzat că nu i-a ajutat pe plan financiar şi i-ar fi pretins suma de 13 milioane de euro. Pogba susţine că ar fi plătit 100.000 de euro şi că l-ar fi recunoscut printre atacatori pe fratele său mai mare, Mathias. Ulterior Paul a spus, în faţa anchetatorilor,, că este posibil ca Mathias să fi fost ”pus sub presiune” de persoanele care doreau să îi ceară sume de bani.

