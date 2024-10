Pe urmele Simonei Halep! Marele fotbalist francez care a fost salvat de TAS e fericit: "Coșmarul a luat sfârșit!"

Mijlocaşul Paul Pogba şi-a exprimat satisfacţia pentru faptul că Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a redus la 18 luni suspendarea pentru dopaj.

La fel ca în cazul Siimonei Halep, Pogba a primit clemență la TAS. Și declarațiile sunt asemănătoare până la un punct.

„În sfârşit, coşmarul a luat sfârşit. În urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv, acum pot aştepta cu nerăbdare ziua în care îmi voi putea urma din nou visele. Am susţinut întotdeauna că nu am încălcat niciodată cu bună ştiinţă reglementările WADA atunci când am luat un supliment nutritiv care mi-a fost prescris de un medic şi care nu afectează şi nici nu îmbunătăţeşte performanţa sportivilor de sex masculin.

Joc cu integritate şi, deşi trebuie să accept că aceasta este o infracţiune de răspundere strictă, aş dori să le mulţumesc judecătorilor TAS care mi-au ascultat explicaţiile. Aceasta a fost o perioadă extrem de grea pentru mine, deoarece tot ceea ce am realizat din greu a fost pus în aşteptare. Vă mulţumesc din nou pentru toată dragostea şi sprijinul acordat. Abia aştept să mă întorc pe teren”, a afirmat Pogba.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus la 18 luni suspendarea iniţială de 4 ani a lui Paul Pogba pentru dopaj. Prin urmare, mijlocaşul câştigător al Cupei Mondiale din 2018 va putea reveni pe teren din martie 2025.

Pogba a fost suspendat iniţial pentru 4 ani în urma unui test pozitiv la testosteron efectuat în august 2023, după meciul dintre Juventus Torino şi Udinese.

Internaţionalul francez va putea să înceapă antrenamentele cu Juventus - cu care rămâne sub contract până în iunie 2026 - din ianuarie anul viitor. Prin urmare, o revenire ar fi posibilă din martie 2025.

