Un cunoscut muzician și-a pierdut brusc auzul: ”Nimeni nu poate explica de ce”

Paul Simon, autor, compozitor şi interpret, parte din fostul duo Simon & Garfunkel, a mărturisit, într-un interviu acordat cotidianului britanic The Times, că şi-a pierdut brusc auzul.

Artistul din spatele hiturilor "The Sound of Silence" şi "Bridge Over Troubled Water" a explicat că incidentul s-a petrecut brusc în timp ce producea muzică pentru noul său album, "Seven Psalms", lansat pe 19 mai.

„Deodată mi-am pierdut cea mai mare parte a auzului la urechea stângă şi nimeni nu poate explica de ce”, a spus el.

„Am crezut că va trece”

Frustrat şi enervat de situaţie, Paul Simon asigură că a avut speranţă la start şi „s-a gândit că va trece, că se va vindeca de la sine”. Dar artistul în vârstă de 81 de ani a trebuit în cele din urmă să se împace cu ideea că auzul nu va reveni.

În timpul interviului său pentru The Times, Paul Simon a revenit la aceşti ultimi ani pe care îi descrie drept "dificili" din cauza vârstei şi a sănătăţii sale. Recent, muzicianul a contractat Covid, ceea ce "l-a slăbit fizic".

În 2018, cântăreţul britanic a menţionat deja ideea de a încheia turneele. "M-am întrebat adesea ce voi simţi când voi considera că se va încheia firesc cariera mea pe scenă. Acum ştiu: există un pic de supărare, un strop de euforie şi un fel de uşurare", mărturisea el.

Paul Simon, recompensat cu 16 premii Grammy, a fost de două ori inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Este membru al Songwriters Hall of Fame, a primit însemnele Kennedy Center Honors şi premiul Gershwin din partea Library of Congress. Între altele, piesa lui „Mrs. Robinson”, inclusă pe coloana sonoră a filmului „Absolventul/ The Graduate” (1967), a fost clasată pe locul al şaselea în lista „100 Years, 100 Songs” a American Film Institute.