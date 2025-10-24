Paul Stănescu, înțelept, folosește un citat din Cioran pentru a explica de ce e retras din conducerea PSD: "Timpul mă omoară". Cine va prelua funcția de secretar general

Secretarul general al PSD, senatorul de Olt Paul Stănescu, a declarat vineri, 24 octombrie, la Slatina, referitor la faptul că nu va mai candida pentru o funcţie în conducerea centrală a partidului, că "e normalitatea", "se schimbă generaţiile", dar va rămâne în continuare în partid şi va face politică.

Paul Stănescu a afirmat că apreciază moţiunea cu care candidează preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Paul Stănescu a adăugat că "lucrurile nu sunt foarte bune pentru PSD la această oră".

"Asta e normalitatea, e o moţiune pe care eu o apreciez, în frunte cu Sorin Grindeanu, cu Marius (Oprescu), cu Claudiu Manda, cu toţi ceilalţi colegi. Se schimbă generaţiile, aşa cum spuneam în timpul conferinţei, o generaţie - sunt oameni tineri, dar şi Sorin şi Marius şi Claudiu sunt oameni de peste 25 de ani în Partidul Social Democrat. Ceea ce mă bucură cel mai tare este că partidul a rămas unit şi sunt convins că după congres va rămâne un partid unit, pentru că numai aşa putem să ducem la capăt ceea ce ne-am propus. Sigur că lucrurile nu sunt foarte bune pentru Partidul Social Democrat această oră, dar cred că văzând şi făcând, nouă echipă în frunte cu Sorin, cred că vor face lucruri bune", a spus Stănescu.

Paul Stănescu a susţinut că face parte din altă altă generaţie, iar echipa de conducere propusă de Sorin Grindeanu este una echilibrată, cu reprezentare în majoritatea organizaţiilor.

"Eu le spuneam în conferinţă, Emil Cioran - l-a întrebat cineva, când era mai în vârstă: maestre, ce faci? Ce răspunde Cioran? Omor timpul, dar şi timpul mă omoară pe mine. Ne înţelegem perfect, ca doi asasini. Eu sunt altă generaţie, cu braţele deschise, asta nu înseamnă că închid ochii, asta înseamnă că o să fiu alături de Partidul Social Democrat, că poţi să faci politică şi fără să ai o funcţie Partidul Social Democrat. Şi mă bucur foarte tare că Sorin Grindeanu, preşedintele partidului, a făcut o echipă cu oameni politici din majoritatea organizatorilor, o echipă politică foarte echilibrată şi în ultimul rând, chiar mă bucur foarte tare că Marius va avea funcţia de prim- vicepreşedinte al Partidului Social Democrat", a adăugat Stănescu.

Prezent la conferinţa de presă alături de Sorin Grindeanu şi de preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, Sorin Grindeanu a subliniat că Stănescu este cel care a decis ca pentru funcţia de secretar general să fie propus europarlamentarul Claudiu Manda.

"Nea Paul a fost în această perioadă echilibrul în Partidul Social Democrat şi nu de când ocupă funcţia de secretar general, ci de când a venit la Bucureşti ca senator, vicepreşedinte şi a reprezentat echilibru şi va reprezenta în viitor, indiferent de funcţia pe care o va avea Paul Stănescu. Faptul că acum 5 ani de zile am venit la o conferinţă judeţeană aici, când Nea Paul a decis să fac un pas înapoi de la organizaţie, dar ca să se ocupe exclusiv de secretariatul general şi să-l lase pe Marius, asta spune şi întăreşte ceea ce a făcut acum Nea Paul, fiindcă dânsul a decis că cine trebuie să urmeze trebuie să vină tot din zona aceasta şi dânsul a decis să facă un pas în spate din funcţia de secretar general şi Claudiu Manda ca să vină secretar general", a declarat Sorin Grindeanu.

Organizaţia PSD Olt a hotărât vineri, în conferinţă judeţeană extraordinară, susţinerea lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de preşedinte al partidului cât şi susţinerea preşedintelui organizaţiei judeţene, Marius Oprescu, pentru o funcţie de prim-vicepreşedinte.

Grindeanu a apreciat că Marius Oprescu "va aduce plusvaloare PSD" din funcţia de prim-vicepreşedinte.

"Mă simt onorat că Marius a acceptat să facă parte din echipa mea, echipa pe care am propus-o, având funcţia de prim-vicepreşedinte. E, dincolo de preşedinte de consiliu judeţean, de treaba foarte bună pe care o face aici, e un om de partid care prin ceea ce va face după congresul din 7 noiembrie încolo, va aduce plus valoare PSD-ului la nivel naţional", a mai declarat Grindeanu.

Totodată vineri au fost stabiliţi şi cei 104 delegaţi din judeţul Olt la Congresul PSD din 7 noiembrie.

