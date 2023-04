Cum a fost reînviată tema alegerilor anticipate și de ce este aproape imposibil să se ajungă acolo. Rolul lui Klaus Iohannis

Tot mai mulți politicieni din coaliția de guvernare au redeschis în ultima săptămână discuțiile privind posibilitatea alegerilor parlamentare anticipate, în joc intrând chiar și președintele Klaus Iohannis. Cu toate astea, acest scenariu este aproape imposibil de realizat.

În interiorul partidelor din coaliția de guvernare a fost readus la lumină subiectul alegerilor anticipate. Startul a fost dat de către vicepremierul și liderul UDMR Kelemen Hunor, care a afirmat, că dacă ar fi după el, ar organiza alegeri anticipate. Acesta a motivat prin faptul că 2024 este un an plin de alegeri și că este nevoie de o majoritate stabilă la guvernare.

"Dacă eu aş fi cel care decide singur, eu aş face anticipate în acest an. Trebuie să fim de acord cu toţii, cei care formăm o majoritate, apoi trebuie să fie de acord şi preşedintele ţării, fiindcă fără el nu poţi să faci anticipate. Şi trebuie să explici în primul rând cetăţenilor. De ce aş face eu anticipate, dacă ar fi după mine? Anul 2024 este un an electoral. Se întâmplă foarte rar ca să avem toate alegerile într-un singur an - din mai, până în noiembrie. Asta înseamnă, cunoscând cât de cât ce înseamnă un an electoral, că administraţia centrală în primul rând se va aşeza, va aştepta să vedem ce se întâmplă", a declarat Kelemen Hunor într-un interviu pentru TVR Info.

De cealaltă parte, social-democrații au vorbit și ei despre anticipate, însă doar în contextul în care rotativa guvernamentală nu ar avea loc, cei mai vocali fiind Paul Stănescu, Marcel Ciolacu sau Mihai Tudose. Liberalii susțin că au fost contactați de social-democrați pentru acest subiect.

„Când am venit la București mi s-a spus de către parlamentari PNL că a fost o solicitare din PSD pentru a purta o astfel de discuție (n.red:despre anticipate). Eu vă spun ce mi-au spus colegii. Oficial, ca decizie în PNL este să se îndeplinească schimbarea premierului în mai-iunie și rocada la ministere”, a afirmat europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă într-o intervenție pentru Antena 3.

Iohannis laudă coaliția

Despre alegeri anticipate a vorbit inclusiv președintele Klaus Iohannis. Întrebat dacă este posibil să se ajungă la un astfel de scenariu, șeful Statului a afirmat luni, 3 aprilie, că reprezintă o decizie a coaliției de guvernare și că se va implica pentru a asigura stabilitatea țării.

„În măsura în care va fi nevoie, mă voi implica pentru a garanta stabilitatea şi bunul mers al lucrurilor. Dacă ad absurdum nu se întâmplă aşa şi lucrurile se îndreaptă spre o situaţie de aşa-zise alegeri anticipate, care, expressis verbis, nu sunt prevăzute în Constituţie, dar evident ele pot avea loc, complicat de ajuns acolo, atunci va fi decizia coaliţiei şi eu mă voi implica pentru a garanta stabilitatea ţării, pentru a garanta un mers normal al lucrurilor publice.

Până la urmă, alegeri vor fi cel mai târziu la sfârşitul anului viitor.

Încă o dată, eu cred că se va întâmpla rotaţia la conducerea Guvernului şi sunt convins că această coaliţie va merge mai departe. Cum va arăta acest lucru în detaliu, vom vedea, însă nu sunt motive de îngrijorare”, a afirmat Klaus Iohannis.

În ciuda amenințărilor PSD dar și a dorințelor UDMR, alegerile anticipate sunt aproape imposibil de realizat, această retorică fiind folosită adesea și de alți politicieni în trecut. Conform Constituției României, anticipatele se pot organiza doar la solicitarea președintelui Klaus Iohannis dacă votul pentru formarea Guvernului este respins de două ori în Parlament după ce actualul Executiv pică. Totodată se aplică și o serie de restricții.

Ce spune Constituția

(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

Când s-a insistat ultima oară pentru anticipate

Ultima oară când România s-a apropiat de organizarea alegerilor anticipate a fost în anul 2020, atunci când partidele care au dat jos guvernul Dăncilă au făcut presiuni asupra premierului de atunci, Ludovic Orban, de a iniția acest demers. PNL sprijinea la rândul său organizarea alegerilor anticipate, susținând că nu poate guverna în contextul în care nu putea aduna o majoritate stabilă în Parlament.

Inclusiv președintele Klaus Iohannis susținea varianta organizării alegerilor anticipate, afirmând la acea vreme că „mă voi implica pentru a promova conceptul de alegeri anticipate. Da, îmi doresc alegeri anticipate”. Întrebat despre șansele acestui demers, Iohannis afirma atuncă că sunt „șanse de 50%”. Primul pas pentru ajungerea la anticipate era demisia premierului Ludovic Orban, cel care la acea dată nu respingea acest scenariu. Cu toate astea, procedura complicată și primele semne a pandemiei de COVID-19 în România au năruit această variantă.

