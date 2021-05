Paul Stanescu, critici pentru premierul Florin Citu pe tema vaccinarii: "Vinde iluzii la foc automat"

"In cabinetele medicilor de familie romanii nu au posibilitatea de a-si alege vaccinul. Daca in urbanul mare a lasat posibilitatea oamenilor sa aleaga, nu acelasi lucru trebuie sa se intample si in urbanul mic sau in comune si sate? Sau acum pentru guvern exista romani Pfizer si romani AstraZeneca sau Johnson & Johnson ? (....) Atentie la discriminare!", sustine Paul Stanescu, potrivit unui comunicat de presa transmis joi.Social-democratul l-a mai acuzat pe premier ca "s-a specializat sa vanda iluzii la foc automat"."Cu totii ne dorim sa revenim la normalitate, insa acest lucru nu se va intampla de la 1 iunie asa cum a anuntat premierul. Normalitatea lui Citu nu va fi si normalitatea romanilor. Romania trebuie sa-si puna centura de siguranta mult timp de acum incolo. Cand lumea intreaga se pregateste sa se adapteze virusului, noi ne pregatim sa dam timpul inapoi", a mai declarat Stanescu.Paul Stanescu considera ca nu exista motive pentru "optimismul exagerat" al prim-ministrului."Sa vedem, de unde vine optimismul exagerat al lui Citu? Poate din invatamant, unde ritmul de vaccinare a scazut si abia unul din doi profesori s-au vaccinat. Copiii nu sunt testati regulat. Scoala inca se face online.Poate din cei putin peste 3 milioane si jumatate de romani care abia au fost vaccinati. Sau poate pentru ca medicii de familie nu sunt pregatiti pentru a vaccina in cabinetele medicale. Nu au materialele necesare si se feresc astfel sa primeasca dozele trimise de Guvern", mai spune reprezentantul PSD.