Paul Stanescu, PSD: "Depunem motiunea de cenzura si vom trimite Guvernul Orban acasa"

"Liberalii sunt speriati de motiunea de cenzura si incearca sa se convinga singuri ca n-o vom depune. Le dau o veste trista: teama lor este justificata. Lucram deja motiunea de cenzura, o depunem si va asigur ca vom trimite Guvernul Orban acasa pentru ca si-a batut joc de romani si de autoritatile locale pe care a lasat tot greul crizei COVID-19", a aratat Paul Stanescu.Secretarul general al PSD consider ca partidul a aratat in Parlament, la rectificarea bugetara ca "stim sa facem dreptate primariilor si consiliilor judetene, alocand fondurile ce acopera cheltuielile facute in pandemie". "Ne vom bate sa-i aparam pe toti alesii locali si membrii partidului de aceasta guvernare aberanta, care a esuat in a-i proteja pe romani impotriva coronavirusului, dar spune ca vina este a PSD. De aceea, Cabinetul Orban trebuie demis, iar alegerile locale organizate de o echipa care chiar munceste, nu chefuieste in sediul Guvernului!", a mai aratat Stanescu.