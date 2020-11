Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a fost confirmat cu COVID-19. Ciolacu spune ca s-a tratat la domiciliu

"Noi l-am avut infectat pe domnul secretar general Paul Stanescu, eu am avut contact cu el si mi-am facut imediat testul. Domnul Stanescu a avut simptome, s-a tratat la domiciliu si de marti poate iesi. Si domnul Vasile Dincu a fost infectat. (...) Eu cred in testare, ea trebuie facuta mai ales atunci cand exista anumite suspiciuni. Cred in purtarea mastii, mi-a demonstrat-o Radu Moldovan. Am avut o intalnire in interiorul partidului vreo sase sau opt lideri judeteni si Radu Moldovan avea suspiciuni ca ar avea coronavirus , a stat numai cu masca in prezenta noastra si, in afara de el, nu a facut nimeni coronavirus. Deci, cred in obligativitatea purtarii mastii", a declarat Marcel Ciolacu la Romania TV.Liderul PSD a spus ca nu merge la nicio televiziune si la nicio intalnire fara sa se testeze, ca sa nu ii puna in pericol pe cei cu care se intalneste, iar pentru a preveni raspandirea coronavirusului a hotarat la nivel de partid ca intalnirile cu organizatiile judetene sa se faca online."Eu am o singura problema, daca cineva din greseala ma imbolnaveste, asta este, se mai intampla. Nu cred ca mi-as permite eu sa imbolnavesc pe cineva. Eu nu mi-am vazut mama de cinci luni. Cu mama mea vorbesc numai la telefon, o vede numai sotia dupa niste reguli foarte bine stabilite sau fratii mei sau nepotii. Eu, personal, in virtutea meseriei pe care o am, in acest moment sunt cel mai expus. Nu merg la nicio televiziune si nu merg la nicio intalnire cu colegii sau intalniri de partid pana ce nu ma testez. De aceea am si hotarat cu domnul Stanescu, si cu Sorin Grindeanu si cu Mihai Tudose ca intalnirile cu judetele sa le facem online", a completat Marcel Ciolacu.