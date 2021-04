Secretarul general al PSD: "Intr-un act disperat si iresponsabil de a arata ca are lucrurile sub control, premierul Citu a anuntat sfarsitul pandemiei de la 1 iunie"

"Intr-un act disperat si iresponsabil de a arata ca are lucrurile sub control, premierul Citu a anuntat sfarsitul pandemiei de la 1 iunie si constituirea unui comitet care ne va aduce la o viata normala. Comitetul interministerial pentru revenirea la normalitate este doar un exercitiu de imagine. Normalitatea nu o stabileste Citu prin comitetul lui. Toti specialistii spun, fara vreun dubiu, ca nu putem previziona un orizont de timp exact pentru revenirea la o viata sociala normala. Sunt multi factori pe care guvernantii nu ii pot controla si care trebuie luati in considerare: gradul de vaccinare, testarea in masa, evolutia virusului, mutatiile lui. Ca sa-si mai indrepte imaginea rau sifonata de masuri aberante de restrictie, precum inchiderea magazinelor de la ora 18.00, a plusat si ne-a anuntat ca gata, de la 1 iunie intram in normalitate", a precizat Paul Stanescu, printr-un comunicat de presa al PSD remis miercuri News.ro.Acesta s-a intrebat de ce era necesar acest comitet interministerial si a adaugat ca prim-ministrul doar "isi cumpara timp pentru propria sa agenda si creeaza false asteptari romanilor", prin acest comitet."De ce era nevoie de un astfel de comitet? Adica pana acum ministerele si Guvernul nu au avut in vedere revenirea la normalitate? Nu asta este misiunea guvernului penelisto-userist? Prin comitetul acesta inutil, domnul Citu doar isi cumpara timp pentru propria sa agenda si creeaza false asteptari romanilor. Ce promite nu este deloc un act de responsabilitate. Faptul ca nu s-a consultat nici cu useristii, nici macar cu colegii lui liberali, arata cat de personala ii este agenda. In spatele acestui exercitiu de imagine sta o lupta politica interna acerba, intre liberali si liberali, intre liberali si useristi, in functie de care se iau decizii politice aberante. Conflictele din interiorul coalitiei nu aduc niciun bine romanilor. Cand ei se lupta pentru putere Romania saraceste", a completat Stanescu.Premierul Florin Citu a anuntat luni, 5 aprilie, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria , ca sub coordonarea sa, un comitet interministerial va asigura revenirea la normalitate de la 1 iunie . "Astazi voi anunta constituirea unui comitet interministerial, sub coordonarea premierului, care sa asigure, de la 1 iunie, revenirea la normalitate a Romaniei. Vom incepe, de fapt, acesta este primul jalon, primul pas, prima borna pe care o punem pentru revenirea la normalitate".