Au întors toate privirile la Madrid. Clipe savuroase cu două sex-simboluri din tenisul mondial VIDEO

Înainte de a debuta în super-turneul de la Madrid, iberica Paula Badosa și bulgarul Grigor Dimitrov au fost protagoniștii unui antrenament mai puțin obișnuit.

Paula Badosa (42 WTA) și Grigor Dimitrov (32 ATP) sunt considerați două sex-simboluri în circuitele mondiale profesioniste, astfel că au întors toate privirile la complexul din capitala Spaniei, cu atât mai mult cu cât au ales să schimbe câteva mingi împreună, într-o atmosferă extrem de relaxată.

Datorită aspectului fizic, Paula Badosa e numită ”noua Șarapova”, iar Grigor Dimitrov e unul dintre cei mai atrăgători jucători.

Turning up the heat in Madrid 🔥@paulabadosa and @GrigorDimitrov had a laugh or two during their practice today!#MMOPEN pic.twitter.com/c5HPkZV6KE