Fosta iubită a lui Tsitsipas se umple de bani. Cum a reușit Badosa să pună mâna pe o avere

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:30
318 citiri
Paula Badosa FOTO WTA

Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa a semnat un contract prin care își asumă rolul de ambasadoare a Arabiei Saudite, pentru a "ajuta la progresul tenisului, a oferi putere următoarei generații de jucătoare și a crea oportunități pentru toți", informează EFE.

Prin intermediul rețelelor sale de socializare, Badosa a anunțat această colaborare cu Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF), care are deja mai multe colaborări în lumea tenisului.

Contractul îi va aduce o sumă consistentă ostei iubite a lui Stefanos Tsitsipas, care acum este în continuare în recuperare după o accidentare.

Pe lângă faptul că este unul dintre principalii sponsori ai circuitelor ATP și WTA, Arabia Saudită găzduiește turneul Nex Gen Finals, care reunește cei mai buni jucători sub 21 de ani din lume, precum și Turneul Campioanelor (WTA Finals), la care participă cele mai bune opt jucătoare la final de sezon, la Riad.

Intenția regatului saudit a fost să obțină un nou turneu Masters 1.000, al zecelea din calendar, care să se dispute în ianuarie, înainte de Australian Open. Totuși, acest lucru nu a fost posibil, iar în circuitul masculin arabii au fost nevoiți să se mulțumească cu turneul demonstrativ Six Kings Slam, în care șase tenismani, în frunte cu Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Novak Djokovic, vor concura între 15 și 18 octombrie pentru unul dintre cele mai mari fonduri de premiere din istoria tenisului.

Doar pentru participarea la competiție, fiecare dintre acești jucători va încasa 1,2 milioane de euro, în timp ce câștigătorul va primi încă 3,8 milioane de euro.

Paula Badosa se alătură unei liste de ambasadori ai tenisului, dintre care cel mai notabil este compatriotul său Rafael Nadal, care a devenit ambasador al Arabiei Saudite în 2024.

'Ceea ce m-a făcut să vreau să colaborez cu PIF este faptul că împărtășim aceleași valori, iar scopul este de a promova tenisul, de a oferi putere următoarei generații și de a crea oportunități pentru toată lumea', a spus Badosa, care locuiește de ani de zile în Dubai (Emiratele Arabe Unite).

Una dintre cele mai importante propuneri ale PIF pentru WTA este crearea unui fond financiar pentru jucătoarele de tenis care decid să devină mame, astfel încât să poată avea un venit în timpul perioadei lor în afara circuitului.

