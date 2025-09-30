Decizie radicală luată de Paula Badosa, chinuită de accidentări

Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa a abandonat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Beijing, din cauza unei accidentări, după care și-a anunțat retragerea din tenis până în 2026, informează EFE.

Catalana, aflată în prezent pe locul 19 în clasamentul WTA, afectată de accidentări, în special de o problemă cronică la spate, a abandonat pentru a 37-a oară în cariera sa, în capitala Chinei, iar acum a decis să se retragă din competiție până anul viitor.

”Indiferent câte obstacole vor apărea în calea mea, vă promit asta: voi continua să lupt, voi continua să perseverez și voi continua să găsesc o modalitate de a reveni”, a scris Badosa pe contul său de Instagram.

În vârstă de 27 de ani, Paula Badosa are în palmares patru titluri, unul dintre ele de categoria WTA 1.000, cucerit în 2021 la Indian Wells (SUA). Anul acesta, ea a fost semifinalistă la Australian Open.

