Întrebarea despre Simona Halep care a făcut-o să râdă pe Paula Badosa. Cele două vor fi adversare la Madrid

Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, locul 2 mondial, a învins-o joi pe rusoaica Veronika Kudermetova, 6-3, 6-0, şi va fi adversara româncei Simona Halep în turul 2 al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro.

Paula Badosa, favorită N.2 la această competiţie, a trecut după ceva mai mult de o oră de joc de Veronika Kudermetova, locul 25 WTA, care se impusese în trei din cele patru dueluri directe de până acum, notează EFE.

La final, Paula Badosa a fost întrebată despre cum se simte în postura de favorită în disputa cu Simona Halep din turul secund. Iberica a început să râdă, răspunzând: ”Crezi că sunt favorită? Pff, ok...”

Asked what it will be like to step on the court as the favorite against Simona Halep, Paula Badosa laughed.

“You think I’m the favorite? Pfft. Okay….”

The two will face for the 1st time in the second round of Madrid.#MMOPEN