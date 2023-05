Tenismena Paula Badosa (25 de ani, 42 WTA), a fost invitată în cadrul emisiunii „La Resistencia” de pe canalul Movistar Plus, moderată de David Broncano, nimeni altul decât un fost iubit al jucătoarei iberice.

David Broncano (38 de ani) n-a ezitat s-o întrebe pe cea supranumită ”noua Șarapova” cât de des a întreținut raporturi sexuale în ultima lună.

„Stau bine în ceea ce privește viața sexuală. Sexul face parte din pregătirea fizică. Pot spune că stau bine la acest capitol”, a răspuns Paula Badosa, care e implicată într-o relație cu un fotomodel cubanez, Juan Betancourt.

În aceeași emisiune, Paula a fost întrebată despre banii pe care i-a câștigat din tenis.

”Mereu am vrut să-mi adresezi întrebarea asta. Mi-am spus întotdeauna că visul meu, obiectivul meu este să am mai mulți bani decât tine. Într-un final, pot să spun că am reușit”, a declarat Paula Badosa glumind cu fostul său partener.