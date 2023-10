Declarație de dragoste pentru Paula Badosa din partea unei colege: "E sufletul meu pereche. Sunt fericită să o am"

Deși are o legătură sentimentală cu grecul Stefanos Tsitsipas, jucătoarea din Spania Paula Badosa a mai frânt o inimă.

După ce grecul a declarat despre Paula că este jumătatea lui, si Aryna Sabalenka (Belarus) a afirmat despre Badosa că o consideră sufletul ei pereche.

"Nu se întâmplă foarte des să-ți găsești sufletul pereche pe circuit pentru că noi concurăm una împotriva celeilalte. Dar am avut această înțelegere ... Pe teren suntem adversare, putem striga ce vrem, dar în afara terenului suntem din nou prietene. Putem lua o zi, în funcție de cine câștigă, pentru a accepta faptul că unul dintre noi a pierdut, dar apoi devenim din nou prieteni. Este greu și sunt super fericită să o am. Este o fată foarte drăguță și să o am lângă mine este foarte important pentru mine", a spus Aryna Sabalenka, numărul unu WTA.

