A izbucnit în plâns: final dureros al confruntării dintre Badosa și Sabalenka VIDEO

Cele două bune prietene, Aryna Sabalenka și Paula Badosa, s-au întâlnit în optimile de finală ale turneului de la Stuttgart.

Partida s-a încheiat după 1 dimineața cu victoria bielorusei Aryna Sabalenka. La 3-3 în setul decisiv, Paula Badosa a fost nevoită să abandoneze din cauza unei accidentări la coapsă.

Jucătoarea spaniolă, care s-a confruntat cu numeroase probleme medicale în ultimul an, a izbucnit în plâns în momentul în care a fost îmbrățișată de Sabalenka.

Bielorusa va juca în sferturi cu învingătoarea din meciul Vondrousova - Potapova.

Sabalenka a ajuns în finală la Stuttgart în ultimii trei ani, fiind învinsă de fiecare dată.

A late night encounter ends as Badosa is forced to retire due to injury.@SabalenkaA moves into the quarterfinals, final score: 7-6 (4), 4-6, 3-3.#PorscheTennis pic.twitter.com/GJEcjpWqwT