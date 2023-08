Iubita lui Tsitsipas, Paula Badosa, a făcut anunțul: "Durerea e încă acolo. E un proces de durată"

Paula Badosa, fost număr doi WTA, a venit cu o veste tristă.

Jucătoarea din Spania, care a ieșit mai mult timp în evidență cu povestea de iubire pe care o trăiește cu Stefanos Tsitsipas, a anunțat că nu poate juca la Montreal.

Paula Badosa venise în Canada, însă durerile la spate nu i-au permis să intre pe teren.

"Încă încerc să mă întorc, dar corpul meu nu este pregătit. Durerea este încă acolo. Este un proces lent. Vor trece câteva săptămâni până când voi putea reveni în competiție. Trec prin niște momente foarte dificile. Am încercat până în ultima secundă să joc, dar nu am putut".

Badosa, care trebuia să joace cu Beatriz Haddad Maia, a fost înlocuită cu poloneza Magdalena Frech.

Paula Badosa withdraws from the #NBO23 because of a back injury.

“I tried until the last minute, but I’m still feeling pain. I was really looking forward to play in Montreal and I’m sorry. See you [in Toronto] next year!” - Badosa pic.twitter.com/UHPfzyAJ1L