Deja a avut de-a face cu "tata socru"? Cum a fost surprinsă Paula Badosa în loja iubitului ei, Stefanos Tsitsipas VIDEO

Un video viral a stârnit un val de comentarii pe paginile dedicate iubitorilor tenisului.

Povestea de dragoste dintre Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas continuă și la Wimbledon. Cei doi sunt de nedespărțit și au anunțat că vor face pereche și la dublu mixt.

Paula Badosa a urmărit din tribune meciul dintre Stefanos Tsitsipas și Andy Murray, întrerupt la scorul de 2-1 la seturi în favoarea scoțianului.

Jucătoarea din Spania a fost surprinsă în timp ce îi aruncă o privire de gheață lui Apostolos Tsitsipas, tatăl și antrenorul jucătorului grec.

Reacțiile au început să curgă:

* Îl cunoaște pe Stefanos de două minute și deja are de-a face cu tatăl lui!

* Paula Badosa deja s-a săturat de socrul ei?

* Probleme în paradis? Uitați-vă cum se holbează Paula

* Pare că se înțeleg foarte bine.

Paul Badosa already tired of her "father in law"? 😭 pic.twitter.com/jDAlMsOsDX

🎾 That's Tsitsipas father also coach and behind him is Badosa, Tsitsipas girlfriend 😐 they look like they get along a lot 😅😅 pic.twitter.com/9eKWJsPrny