Momente stânjenitoare la Wimbledon: Paula Badosa, față în față cu un ziarist de pe altă planetă. "Felicitări pentru victorie" / "Am pierdut"

Paula Badosa s-a retras în al doilea set al partidei pe care a jucat-o cu Marta Kostyuk.

La 6-2 și 1-0 pentru Kostyuk, Badosa a abandonat partida.

Conferința de presă ce a urmat partidei cu Marta Kostyuk a fost una demnă de romanele lui Kafka.

Unul dintre ziariști a felicitat-o pentru victorie și apoi a întrebat-o de nivelul de încredere pe care îl are și de forma fizică.

Paula Badosa a fost șocată, dar a încercat să își păstreze calmul și i-a răspuns ziaristrului respectiv.

Reporter: Felicitări pentru victoria de astăzi!

Badosa: Am pierdut.

Reporter: Ai lipsit câteva meciuri din cauza unei accidentări. Ne poți spune câte ceva despre condiția fizică și nivelul încrederii?

Badosa: Pentru informarea ta, tocmai am pierdut. Nu am câștigat.

Reporter: Nu a câștigat?

Badosa: Nu!

Reporter: Ne poți spune ceva despre starea ta fizică?

Badosa: Nu sunt în cea mai bună formă, am abandonat, e evident. Aș fi vrut să mă simt mai bine.

When the interviewer thinks you've won... but you didn't 😬

This was one awkward press conference for Paula Badosa #Wimbledon pic.twitter.com/sz7UrATG8p