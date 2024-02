Tenismena Paula Badosa din Spania (83 WTA), una dintre cele mai valoroase, dar și mai frumoase jucătoare din ultimii ani, traversează o perioadă extrem de complicată.

Astfel, după ce s-a confruntat în 2023 cu o serie interminabilă de probleme medicale, Paula Badosa (prietenă bună cu bielorusa Sabalenka, câștigătoarea de la Australian Open) e obligată din nou să ia o pauză.

S-a întâmplat la turneul WTA 250 din Thailansa, unde Paula Badosa (fostă numărul 2 mondial) a abandonat meciul din turul secund împotriva rusoaicei Diana Shnaider (108 WTA), la scorul 6-2, 3-4 în favoarea adversarei sale.

Paula Badosa retired from her match in Hua Hin against Shnaider with a back injury.

Terrible to see her dealing with more back issues so soon in her comeback

She was out from July til the end of last season.

Hoping to see her healthy & happy on court again very soon. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/SoXMLZmap9