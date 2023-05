Absență importantă de la Roland Garros și Wimbledon: ce jucătoare de top va lipsi de la cele două mari turnee

Ediția din acest an a Roland Garros va fi văduvită de prezența unei jucătoare importante.

Este vorba de Paula Badosa, fost număr doi mondial. Jucătoarea din Spania a suferit o fractură de stres la coloana vertebrală și, conform Caderna Ser, va lipsi de la Roland Garros. Informația a fost confirmată mai târziu chiar de jucătoare.

Cum perioada de recuperare este între 8 și 12 săptămâni și turneul de la Wimbledon va fi tăiat de pe listă.

La Roma, Paula Badosa a ajuns până în sferturile de finală, fiind eliminată de Jelena Ostapenko.

Paula Badosa, locul 29 WTA, a ajuns până în sferturi la Roland Garros la ediția din 2021.

