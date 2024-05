Decizie-șoc a cuplului celebru din tenis: ce au hotărât Tsitsipas și Badosa la puțin timp după ce au anunțat despărțirea

Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa revin în lumina reflectoarelor cu povestea lor romantică. Sportivii au făcut un nou anunț surprinzător.

Jucătoarea de tenis Paula Badosa a anunţat pe 5 mai în social media, că ea şi Stefanos Tsitsipas nu mai sunt un cuplu.

Badosa a scris pe Instagram că ea şi Tsitsipas "au decis să se despartă pe cale amiabilă". Ei formau un cuplu de un an.

Iată însă că lucrurile s-au schimbat din nou cu 180 de grade, iar Stefanos Tsitsipas a anunțat de această dată că relația s-a reluat.

"Paula nu a făcut nimic greșit, nici eu nu am făcut nimic greșit. Aș spune că nu am gestionat situația foarte bine, pentru că simțeam presiunea turneelor, a muncii mele. Părea că e un munte să îmbin aceste două aspecte (viața personală și profesională), și am luat decizia să fac o pauză.

După două-trei săptămâni, mi-am dat seama că ea este o persoană care m-a susținut mult și când a încercat să vorbească cu mine despre o întâlnire, am simțit cât de intensă este iubirea dintre noi. Am realizat că această relație pe care o am cu Paula este complet diferită față de oricare alta pe care am avut-o în trecut, simt că ea este persoana potrivită și ne înțelegem. Și asta adaugă mai multă valoare în tot ceea ce fac și vreau să o am alături de mine cât mai des posibil. Deci da, ne-am reconectat și suntem într-un moment bun".

Badosa, în vârstă de 26 de ani, s-a născut în New York, dar reprezintă Spania şi a ajuns până pe locul 2 în clasamentul mondial. În prezent, ea se află pe locul 140, după o serie de accidentări care i-au limitat prezenţele la turnee în ultima vreme.

Grecul Tsitsipas are 25 de ani şi a ajuns până pe locul 3 ATP, iar acum este pe locul 9.