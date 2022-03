WTA Miami: Paula Badosa a părăsit turneul în lacrimi. Ce s-a întâmplat cu ”noua Șarapova” VIDEO

Supranumită ”noua Șarapova” în circuitul WTA, Paula Badosa (24 de ani, 6 WTA) a abandonat în meciul cu Jessica Pegula (21 WTA) din sferturile de finală ale turneului de la Miami, la scorul de 4-1 în favoarea americancei.

Paula Badosa a avut un început de partidă de coșmar, cu probleme respiratorii, așa cum a anunțat ulterior, astfel că a fost obligată să renunțe la meci în primul set. Iberica a fost vizibil afectată, abandonând întâlnirea cu lacrimi în ochi.

🇺🇸 @JLPegula advances to the #MiamiOpen semifinals after Badosa retires.

Final score: 4-1 pic.twitter.com/uQorUBjJLy