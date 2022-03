Ce jucătoare de tenis de top și-a cerut scuze pe twitter: "Am uitat complet"

S-au încheiat meciurile din turul al treilea al turneului de la Indian Wells, de pe tabloul feminin.

În optimi a ajuns și Paula Baodsa, campioana en-titre. Ea a reușit să o învingă pe compatrioata ei, Sara Sorribes Tormo, scor 7-6, 6-1.

Atât de fericită a fost Badosa după meci că a ignorat complet arbitrul de scaun. A revăzut imaginile și a scris pe Twitter: "Tocmai mi-am dat seama că nu am dat mâna cu arbitrul de scaun. Am uitat complet. Îmi pare rău".

Just realized I didn’t shake hands with the umpire… 🤦‍♀️ I totally forgot!!

I’m sooo sorry 🙏