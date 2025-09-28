Paula Seling, în lacrimi. Artista a vorbit cu emoție despre fiica ei: „Copiii nu înțeleg toate lucrurile...”

Paula Seling și fostul său soț, Radu Bucura, au adoptat-o în mare secret pe fiica lor, Elena, în urmă cu opt ani. Chiar dacă cei doi au divorțat în 2022, după 17 ani de mariaj, relația lor a rămas una cordială, punând mereu pe primul loc bunăstarea fetiței.

Cântăreața, cunoscută pentru cariera sa de succes, și-a exprimat cu emoție mândria pentru fiica sa, care la 11 ani se transformă într-o frumoasă domnișoară. În cadrul evenimentului „Ceaiul de la ora 5”, organizat de Nicoleta Scarlat, Baroneasa de Brattleby, Paula Seling a vorbit despre provocările cu care se confruntă Elena la școală și despre sprijinul permanent pe care ea și tatăl său i-l oferă.

„Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar, încercăm să le explicăm pe toate, atât eu cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi! Și atunci trece mai ușor peste oamenii care o necăjesc sau chiar unii copii care o mai necăjesc. Nu pot să zic că este vorba chiar de bullying, dar sunt diverse judecăți. Copiii nu înțeleg toate lucrurile la timpul lor și probabil că nici unii părinți nu găsesc momentele potrivite să le explice. Dar, în general, ea e un copil foarte iubit atât de colegi cât și de profesori, pentru că își dorește foarte mult să fie bine. Mai nou, a intrat în clasa a V-a și își dorește să facă totul bine, pentru toți profesorii, își iubește profesorii, toți sunt minunați. Mă bucur să văd că e atât de entuziasmată de noii profesori. Îi place foarte mult limba engleză și vrem să ne reîntoarcem împreună la înot”, a declarat Paula Seling pentru Click.

În plus, artista a dezvăluit că Elena și-a descoperit o adevărată pasiune pentru volei.

„Elena face și volei. Sunt foarte mândră de echipa lor Chitila, care a ieșit campioană. Au fost la Sibiu acum recent, mai au niște meciuri și săptămâna cealaltă. Sunt foarte bucuroasă că au rezultate. Mă bucur să văd că ea, chiar dacă era cea mai nouă în club, deja a început să-și dea drumul și să joace meciuri, să fie în echipă un pion important”, a mai spus Paula Seling.

