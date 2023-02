Paula Seling, în scandalul cu organizatorii Eurovision: ”Eu?! Să plec plângând din sediul TVR?!”

Renumita cântăreață Paula Seling (44 de ani) ar fi trebui să susțină un scurt recital la finala Selecției Naționale Eurovision 2023, dar vedeta a fost umilită de conducătorii TVR.

Momentul artistic al Paulei Seling n-a mai avut loc, după ce aceasta s-a supărat pentru că șeful delegației României la Eurovision i-ar fi impus ce melodii să cânte.

Conform libertatea.ro, care citează surse din interiorul TVR, "Mihai Predescu, manager de proiect și șeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023, a fost cel care i-a comunicat Paulei Seling. Artista s-a simțit lezată să aleagă postul, și nu ea. Recitalul n-a mai avut loc. Paula a plecat plângând din sediul televiziunii, după ce i-au fost impuse melodiile".

Paula Seling a avut o primă reacție oficială în acest scandal, cu un mesaj lămuritor postat pe rețelele sociale.

„Eu?! Să plec plângând din sediul TVR?! Pentru că cineva din organizatori are o problemă personală cu o piesa intrată în Patrimoniul UNESCO pe care doream să o cânt în recitalul meu și sunt sigură ca ar fi bucurat audiența TVR?! Să plâng pentru că un producător TVR crede că poate face playlist-ul unui artist invitat? Niciodată! Doamne ferește! Mă retrag mereu atunci cand consider ca nu e locul meu.. și niciodată nu am să vărs lacrimi pentru asta” a scris Paula pe pagina sa personală de Facebook.

