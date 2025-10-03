Paula Seling dezvăluie cum a slăbit peste 10 kilograme. Ce alimente a scos din dietă

Paula Seling arată astăzi spectaculos și mărturisește că totul se datorează disciplinei și alegerilor sănătoase făcute de-a lungul anilor. La 46 de ani, artista a reușit să scape de peste 10 kilograme, iar energia și starea ei de spirit au de câștigat datorită stilului de viață pe care îl urmează cu strictețe.

Decizia care i-a schimbat viața a venit în urmă cu 15 ani, când cântăreața a ales să renunțe complet la carne și la produsele de origine animală, devenind vegetariană.

„Nu știu dacă am un secret, pur și simplu mă bucur de fiecare clipă! Pe mine muzica mă ține în formă. Încă din liceu am fost mereu atentă la ce mănânc și am făcut destul de mult sport pentru că am înțeles că e necesar. Între timp, a început să-mi placă și mă simt nefiresc dacă nu practic sporturi. Mă plimb mult, merg și la sală. Acum aștept să mă refac după operația la umăr ca să reiau mersul la sală și înotul cu fiica mea. Am renunțat la zahăr definitiv. Am renunțat la carne și la orice produse de origine animală de 15 ani. Am renunțat la dulciuri, rareori consum dulciuri vegane, bazate pe semințe, pe fructe”, a declarat artista pentru Click!.

De curând, Paula Seling a trecut printr-un episod mai dificil: o fractură la claviculă care a necesitat intervenție chirurgicală. Acum este încă în perioada de recuperare, dar privește cu optimism spre momentul în care va putea relua activitățile sportive alături de fiica ei.

Artista a trecut printr-un divorț

Pe plan personal, cântăreața a trecut printr-o separare dureroasă. În 2022, ea și Radu Bucura au decis să divorțeze după 17 ani de căsnicie. Cu toate acestea, cei doi au rămas o echipă atunci când vine vorba despre creșterea Elenei, fiica lor.

„Din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Personal, am considerat un eşec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost. Perioada a fost cumplit de grea. M-am refugiat în muncă. Vă asigur că niciunul nu a greșit cu nimic. Pur şi simplu, niște diferențe de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp. (…) Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creșterea copilului nostru. Vom face tot ce putem să o creștem simțind că suntem o celulă a iubirii, toți trei, indiferent ce se întâmplă”, a spus ea într-un interviu pentru Viva

