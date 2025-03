Antrenorul Paulo Fonseca a primit o suspendare uriașă, chiar înainte de confruntarea cu FCSB!

Ca urmare a ieşirii sale nervoase de duminică împotriva arbitrului Benoît Millot, la meciul Olympique Lyon-Brest (2-1), Paulo Fonseca, antrenorul lui OL, a fost suspendat pentru o perioadă foarte lungă, până la 30 noiembrie, de către Comisia de Disciplină a ligii franceze. Sancţiunea vine cu o zi înainte de confruntarea cu FCSB a echipei franceze, din Liga Europa.

Eliminat la finalul meciului Lyon-Brest pentru o ieşire necontrolată şi o ciocnire cu arbitrul Benoît Millot, antrenorul portughez al echipei Olympique Lyon a fost suspendat miercuri pentru nouă luni.

Mai mult, el va avea interdicţia de a intra în propriul vestiar până la 15 septembrie, a declarat Sébastien Deneux, preşedintele Comisiei de Disciplină. ”Lansându-se către arbitrul Benoît Millot şi strigând la el, Fonseca a manifestat o atitudine şi un comportament intimidant şi ameninţător", a explicat preşedintele comisiei.

Considerând că este vorba despre „o abatere gravă”, comisia a decis că „această sancţiune va acoperi şi accesul în propria vestiare înainte, în timpul şi după meci până la 15 septembrie 2025”, a adăugat el.

O „atitudine absolut incompatibilă cu atribuţiile sale”

Sancţiunea vine la o săptămână după ce preşedintele clubului Olympique Marseille, Pablo Longoria, a primit o suspendare de 15 meciuri pentru că a vorbit despre „corupţie” în arbitraj, după înfrângerea cu 3-0 a OM la Auxerre.

„Comisia regretă faptul că, încă o dată, un actor important din Ligue 1 s-a comportat în acest fel”, a comentat Deneux. „Domnul Fonseca este un antrenor de Ligue 1, este înainte de toate un educator şi este de la sine înţeles că această atitudine este strict incompatibilă cu atribuţiile sale”.

Antrenorul portughez, care a sosit la Lyon la 31 ianuarie, are dificultăţi în a-şi antrena echipa. De atunci, el a prezentat scuze în mai multe rânduri. "Am vrut să prezint scuze pentru acest gest. Nu ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut. Acesta este adevărul”, a reacţionat el duminică după incident.

Clubul său a confirmat deja că antrenorul va fi sancţionat disciplinar intern.

Fonseca este la Bucureşti, unde Lyon va înfrunta joi seară FCSB, în optimile Ligii Europa.

Sancţiunea nu se aplică în acest moment competiţiilor UEFA. „Este la latitudinea federaţiei să extindă sau nu sancţiunea” la competiţiile europene, a declarat Deneux.

