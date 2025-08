Pavel Bartoș, detalii despre noile proiecte din cinema și o posibilă revenire în seriale: „În septembrie începem să filmăm comedia cu Smiley”

Pavel Bartoș se bucură de o carieră impresionantă, fiind prezent atât pe scenă, cât și pe micile și marile ecrane. Cunoscut pentru rolurile sale din teatru și film, dar și ca gazdă a unor emisiuni de top la PRO TV, actorul își continuă parcursul profesional într-un ritm alert.

Prezent la „Vocea României”, „Românii au talent” sau „Masked Singer”, Bartoș este implicat și în proiecte cinematografice precum „Ramon” și continuarea acestuia, care va fi lansată în luna decembrie. Întrebat de Libertatea dacă va reveni în seriale, acesta a explicat că încă nu a luat o decizie.

„Seriale? Nu știu, ne-am gândit… La un moment dat s-ar putea, dar încă nu știm. Deocamdată ne bucurăm să facem filme, pentru că avem atâtea proiecte… Am și proiecte de teatru la Odeon, joc și la Teatrul Nottara, adică joc destul de mult. Am festivaluri de teatru… E foarte greu, pentru că la serial trebuie să fii cam două-trei luni acolo. Am făcut foarte mult timp seriale. Nu zic nu unei viitoare colaborări, dar deocamdată mă bucur de filmele astea. Mă bucur că în septembrie începem să filmăm comedia polițistă cu Smiley, «Vacanță all inclusive», la care noi de mult ne-am gândit. Anul viitor apare în cinematografe”.

În legătură cu distribuția filmelor în care joacă, actorul subliniază importanța alegerii unor actori profesioniști, explicând că selecția este făcută de regizorul Jesús del Cero:

„Încet-încet, dacă vezi bine, e o tendință să se reîntoarcă la actori. E o tendință mare. Cum zic eu: filmul e foarte important și peste 10 ani, cumva, și peste 20 de ani. Cât timp ai actori buni… Și mă bucur că Jesús del Cero se ocupă de casting și el e responsabil. Și am zis: «Hai să mergem pe ceea ce credem noi». Adică în asta credem, asta e credința noastră și atunci, bineînțeles, că mergem ca atare. Lucrez cu el, mi-e tare drag, mi-e partener”.

În ciuda experienței acumulate de-a lungul anilor, Bartoș recunoaște că emoțiile rămân o parte firească a fiecărei apariții în fața publicului:

„Am emoție la fel de mare, dar emoțiile acum, după un timp, înveți să le gestionezi. Și atunci le aduc în favoarea mea. Nu mi-e teamă să mă arăt așa cum sunt. Dar e bine să ai emoții, pentru că asta te face viu. Și publicul apreciază naturalețea. E foarte important… natural”.

