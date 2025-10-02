Fondatorul Telegram susține că a fost victima unui complot de otrăvire. "Corpul meu a încercat să se deconecteze"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 23:59
Fondatorul Telegram susține că a fost victima unui complot de otrăvire. "Corpul meu a încercat să se deconecteze"
Pavel Durov Foto: Instagram/durov

Pavel Durov, fondatorul platformei de socializare Telegram, născut în Rusia, a declarat că suspectează că a fost ținta unei tentative de otrăvire în 2018.

Într-un interviu acordat la podcastul Lex Fridman, Durov a declarat: „Câteva țări încercau să interzică Telegram” în momentul incidentului, a scris tvpworld.com.

Atât Rusia, cât și Iranul au interzis platforma în aprilie 2018 pentru refuzul acesteia de a se conforma cerințelor guvernului privind accesul la datele utilizatorilor.

„Corpul meu a încercat să se deconecteze”

Durov i-a spus lui Fridman că, în timp ce locuia singur într-o casă închiriată, a avut un vecin „ciudat” care i-a lăsat ceva la ușă și, mai târziu în acea zi, a început să aibă probleme grave de sănătate.

„La o oră după ce m-am culcat m-am simțit foarte rău. Am simțit dureri în tot corpul”, a spus antreprenorul.

„Am simțit că funcțiile corpului meu încercau să se deconecteze. Mai întâi vederea și auzul, apoi am avut dificultăți de respirație, totul însoțit de o durere foarte acută (...) Nu am putut merge timp de două săptămâni după aceea.”

Durov a spus că nu a vorbit niciodată public despre ceea ce crede că a fost tentativa de otrăvire și nu a detaliat cine crede că ar putea fi în spatele atacului.

Istoricul lui TON

În 2018, Durov și fratele său, Nikolai, căutau finanțare pentru proiectul The Open Network (TON) - o platformă blockchain descentralizată, open-source, concepută pentru a se integra cu ecosistemul Telegram.

În doar trei luni, TON a strâns 1,45 miliarde de euro, stabilind un record mondial pentru o ICO - un proces în care o companie încearcă să strângă capital prin vânzarea unei noi criptomonede.

Funcțiile de confidențialitate ale TON au permis comunicarea anonimă, facilitând potențial disidența necenzurată.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a oprit vânzarea de tokenuri Gram de către Telegram (criptomoneda originală pentru TON) în 2019, considerând-o o valoare mobiliară neînregistrată. Telegram a abandonat proiectul în 2020, rambursând investitorii.

