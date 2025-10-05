CEO-ul Telegram explică filozofia sa de a folosi telefonul cât mai puțin posibil și de a aloca 11-12 ore pentru somn: "E destul de simplă"

Autor: Bogdan Atanasiu
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 13:02
Pavel Durov FOTO / Hepta

Pavel Durov, cofondatorul aplicației de mesagerie, a declarat în podcastul lui Lex Fridman, difuzat recent, că își alocă 11 până la 12 ore de somn pe noapte, chiar dacă o parte din acest timp o petrece cu mintea activă, gândindu-se la diverse lucruri.

El a spus că multe idei geniale i-au venit în acele 12 ore în care încerca să adoarmă. Iar atunci când se trezește, își începe dimineața fără telefon.

Durov încearcă să își limiteze utilizarea telefonului. Fridman a menționat că a petrecut două săptămâni alături de Durov și nu l-a văzut folosindu-și telefonul pentru rețele sociale, așa cum fac majoritatea oamenilor.

Durov a explicat că telefoanele sunt o sursă majoră de distragere, care îi pot împiedica pe oameni să își formeze propriile idei.

„Filosofia mea e destul de simplă,” a spus Durov.

„Vreau să definesc singur ce este important în viața mea. Nu vreau ca alte persoane, companii sau tot felul de organizații să-mi spună ce este important astăzi și la ce ar trebui să mă gândesc.”

Totuși, Durov a recunoscut că înțelege importanța de a rămâne conectat, dar fără excese.

Este o perspectivă aparent paradoxală, având în vedere că Durov și-a construit cariera pe aplicații care încurajează utilizarea smartphone-urilor. El este conducătorul uneia dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume și anterior a cofondat o rețea socială rusească.

„Știu că pare contraintuitiv, pentru că am fondat una dintre cele mai mari rețele sociale din lume, iar apoi am fondat a doua cea mai mare aplicație de mesagerie din lume,” a spus el în interviu.

Telegram nu a răspuns solicitării de comentarii trimise de Business Insider.

Durov s-a exprimat public de mai multe ori în legătură cu tehnologia și confidențialitatea datelor. În august, antreprenorul de origine rusă a declarat că „mai bine ar muri” decât să ofere terților acces la mesajele de pe Telegram.

El a devenit un simbol al luptei dintre companiile de social media și guverne. În august 2024, Durov a fost arestat de autoritățile franceze, fiind acuzat că ar fi permis activități ilegale pe platforma sa — acuzații pe care le-a respins ferm. Telegram rareori închide canale sau elimină postări de pe serverele sale.

Deși munca lui se bazează pe conectivitatea socială, Durov a spus că, din propria experiență, a descoperit un paradox al erei digitale:

„Cu cât ești mai conectat și mai accesibil, cu atât ești mai puțin productiv.”

