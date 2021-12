Prima jucătoare de tenis testată pozitiv la sosirea în Australia! Sportiva este vaccinată

Jucătoarea rusă de tenis, Anastasia Pavliucenkova, finalista ultimei ediţii a turneului de la Ronald Garros, a anunţat că a fost testată pozitiv cu coronavirus,la sosirea în Australia.

"Din nefericire, am nişte veşti proaste. Am ajuns în Australia, marţi, şi am fost testată pozitiv pentru Covid-19. Sunt complet vaccinată şi m-am pregătit la Dubai pentru începutul sezonului. Dar trăim într-o perioadă foarte dificilă şi imprevizibilă. Chiar acum sunt in izolare completa, intr-un hotel special, urmând toate protocoalele sub supravegherea medicilor. Acum este important să ai grijă de tine şi de sănătatea celorlalţi. Mă voi întoarce pe teren când va fi în siguranţă pentru toată lumea", a declarat Pavliucenkova, pe reţelele de socializare, joi.

Sportiva rusă ar urma să dispute prinul Grand Slam din 2022, Australian Open (17-30 ianuarie), însă participarea ei la această competiţie este periclitată de perioada de izolare pe care trebuie să o efectueze.

Pavlicenkova a avut un an 2021 foarte bun. În afară de prima finală de Grand Slam, disputată la Roland Garros, ea a câştigat medalia de aur în proba de dublu mixt de la Jocurile Olimpice de la Tokyo împreună cu Andrei Rublev, a făcut parte din echipa Rusiei câştigătoare a FedCup şi a ajuns pe locul 11 WTA, cel mai bun din carieră.

Ads