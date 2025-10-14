”L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă.” Reacția paznicului care a atacat cu secera un băiat de 13 ani într-un parc de distracții din Brașov

Adolescenți într-un parc de distracții Foto: Pixabay

Bărbatul care a atacat cu secera un adolescent de 13 ani pentru că a sărit fără permisiune pe o trambulină a recunoscut luni, 13 octombrie, că muncea în parcul de distracții din Brașov fără forme legale.

El și-a asumat rolul de paznic pentru că a fost rugat de rudele care dețin carturile din zona de agrement.

Acum, bărbatul de 74 de ani este cercetat pentru purtare abuzivă și tulburarea ordinii publice.

Suspectul a fost plasat în arest la domiciliu, în localitate Păulești, județul Prahova, după ce l-a rănit pe băiatul de 13 ani.

La aceeași adresă este și sediul firmei ce administrează parcul de distracții unde a avut loc incidentul. Bărbatul ar fi rudă cu proprietarul.

„Are firma la mine, pe adresa mea. Lucram ca ajutor, îi ajutam, decât că m-a lăsat două săptămâni de pază acolo. Trambulinele erau ale altui asociat de-al lui”, a declarat suspectul potrivit stirileprotv.ro.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov spune că „toate aceste aspecte de legalitate în cadrul dosarului penal sunt verificate. Cercetările, în cazul în care se consideră că au fost încălcate și alte prevederi legale, se extind și asupra acestor aspecte”.

Bărbatul afirmă că a reacționat violent după ce un grup de copii, din care făcea parte și adolescentul rănit, l-ar fi provocat.

„Nu a fost o mare crimă”

„Mi-a dat cu pietroaie în spate, m-a încuiat în rulotă, a aruncat cu pietre în mine, mi-a dat în spate și m-am enervat și nu mi-am mai dat seama ce fac. Era o secera micuță. L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă”, adaugă suspectul.

Părinții adolescentului sunt în stare de șoc.

„Părinții la momentul de față sunt în stare de șoc, mai ales la aflarea veștii că agresorul minorului se află doar în arest la domiciliu. Nimeni din partea societății nu ne-a contactat, nu a contactat nici familia”, a declarat avocatul victimei.

Adolescentul se află sub supravegherea cadrelor medicale.

„E o plagă destul de adâncă, dar a fost reparat, suturat, evoluția e bună. Dar va mai rămâne câteva zile în observație”, a declarat medicul Marcel Albean, de la Spitalul de Copii Brașov.

În acest caz, procurorii vor decide dacă atacul poate fi încadrat și la vătămare corporală.

La acest moment, acuzațiile care îl vizează pe suspect sunt de purtare abuzivă și tulburarea ordinii publice.

