PD-L nu se uita in oglinda (Opinii)

Nu doar PD-L nu se uita in oglinda, ci si alte partide, de aceea politica romaneasca nu da semne serioase de maturizare. Dupa 21 ani, creatura politicianista nascuta dupa revolutie traieste pe picior mare, dar pe bani de imprumut. Nu vrea sa se desparta de obiceiurile hulpave ale parintelui adoptiv, FSN, deoarece electoratul ii tolereaza ineficienta si abuzurile.

La ce se pricep politicastrii

Politicastrii nostri sunt mari mesteri la construit scenarii, combinatii si la aruncat vina in carca trecutului. La inceput, incompetenta si nerealizarile erau puse pe seama comunismului. Din cauza lui n-au avut alternativa la leadership-ul totalitar, din cauza lui n-au stiut sa pregateasca populatia pentru libertate, democratie si capitalism. Tot de la bolsevici li se trag coruptia si micimea sufleteasca. Nu sufla insa o vorba despre efortul lor de a iesi din acest cerc vicios.

Apoi, insuccesele celor perindati pe la Palatul Victoria au fost din pricina grelei mosteniri a predecesorilor. Nicio guvernare postdecembrista n-a iesit public sa-si recunoasca erorile si lipsa vointei, a puterii de a curata patria de hotie si minciuna, nici sa raspunda in fata justitiei. Doar accidente personale de parcurs.

Daca in Occident se radicalizeaza discursul despre politici economice si programe sociale postrecesiune si postcriza, in Romania asistam la o lupta crancena, consumatoare de energii si nervi, intre doua tabere ale partidului aflat la putere. Acum, intreg spectrul politic si mass-media nu au alta preocupare decat batalia la varful PD-L, iar statul, economia, administratia par abandonate la mana functionarilor de rang secund.

Ads

Politici economice la ei, politicianism la noi

In acelasi timp, discursul public al inaltilor demnitari a coborat atat de jos, incat nu poti afla precedent in alte tari democratice. Nu articuleaza o fraza despre ideologiile moderne si noile doctrine economice necesare salvarii unui popor din ghearele crizei, dar vin cu laude groase ale propriei activitati ori a colegilor de guvernare.

Astfel, primul ministru Boc e o furnicuta harnica, truditoare, iar, ca veritabil om de dreapta, a dat dovada mereu de intelepciune, a redresat tara scotand-o din recesiune si criza, guvernul sau fiind singurul reformator, singurul caruia i-a pasat de tara... Asadar, pieritu-le-au laudatorii.

Tirul vorbelor de ocara este indreptat insa impotriva liderilor Opozitiei: Ponta e ipocrit si farsor, bufonul curtii regelui, copilul sovietic invatat cu demagogie, cu minciuna, cu minte bolnava si logica stramba, e din seraiul sultanului Nastase, pregatit la scoala bolsevicului Iliescu, iar Opozitia a ajuns "casa Satanei" pentru ca "ii este bine unde este greu", acolo poate prosti lumea cu populismul.

Ads

Liberalii au si ei parte de injurii: Tariceanu e "greierele risipitor" de bani fara sa gandeasca, Crin e lenes, lucreaza "de la 1 la 5 dupa amiaza", vai de capul nostru, daca ajungem pe mainile sale. Pana si challengerului portocaliu al dlui Boc i se zice caporal, activitatea sa de conducator al PD-L fiind "caprarie".

Critica n-ar trebui sa fie constructiva?

Fireste, nimeni nu neaga dreptul oricui de a critica, dar nu inainte de a se uita in oglinda si a-si face un examen de constiinta. Apoi, nu se stie cine i-a oprit, de la alegeri pana acum, sa-si puna in aplicare programele, sa vedem si rezultatele, altele decat vorbele. O fi fost el Tariceanu greier risipitor, dar taierile agresive de salarii si pensii le-a facut guvernul Boc dupa un an si jumatate de prim-ministeriat. Oricum, liberalii nu i-au intrecut pe portocalii, care, desi preveniti ca nu sunt bani, au promulgat totusi legea majorarii salariale in educatie cu 50%, caci altfel pierdeau alegerile.

Partea proasta e ca aceste atacuri joase nu raman fara replici, chiar mai injurioase. Ponta afirma despre presedinte ca "uraste romanii" si va sfarsi "urat si lamentabil ca si alti dictatori". Numai ca escaladarea batjocurii si talentul pamfletar nu vor repune agricultura pe picioare, nu vor aduce mai multi bani la bugetul de stat, nici nu vor ridica nivelul de trai.