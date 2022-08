S-a umflat orzu'n PD-L! (Opinii)

Un partidulet de zece la suta, numit si democrat-liberal, se pregateste de alegerile interne. Se zice ca spiritele mari stau in recipiente mici. Va amintiti de Ion Diaconescu, Remus Opris, Nicolae Noica, Sorin Pantis, Radu Sarbu? Eu da, dar vag. Numai daca imi fortez memoria.

Erau baietii aia care isi furau unii altora ba stampila, ba lacatul de la sediu, ba capacul de la toaleta cladirii din Rosetti. Se bateau pe cine sa fie sef peste un partid care uitase ce inseamna sa stai in bancile Parlamentului.

Cand vad cum debuteaza campania pentru alegerile interne din PD-L imi amintesc cu tristete de vremurile cand taranistii se paruiau pentru o sigla si o mostenire istorica, chiar daca ele nu mai insemnau nimic din punct de vedere politic.

Cand ii vezi pe Voinescu, Flutur, Boureanu, Preda cum isi dau lovituri sub centura zilele astea ai zice ca miza e guvernarea pentru urmatorii 20 de ani. Partidul a prins aripi, se inalta, iar pilotii isi varsa cafeaua fierbinte in poala unii altora ca sa preia mansa.

Un spectacol mai mult decat grotesc. Avionul nici macar nu s-a desprins de la sol. Si nici nu are cum. Pentru ca mai are nevoie de aripi, de roti, de motor etc.

Pe Voinescu il vezi spunand ca este noul purtator de cuvant. Dupa el, Flutur neaga si spune ca el este cel care poarta vorbele sedintelor de luni. Ca el conduce comunicarea, Sever fiind doar purtator de cuvant. O contradictie in gandirea domnului Flutur care poate explica de ce comunicarea in PD-L este catastrofala.

Ads

Boureanu si Preda se cearta pe numarul de rafturi citite la biblioteca Academiei. Primul ii contesta celui de al doilea titlul de reformist si il compara cu Stalin. Cel de al doilea spune ca Boc nu e mai rau decat Ponta si Antonescu. Daca se gandeste mai bine ar zice ca e chiar mai bun.

Datul la gioale e un sport preferat in campaniile noastre mai mult politicianiste decat politice. Din cauza asta ratam de fiecare data sa dezbatem teme, valori, politici si cadem in pacatul circului personalizat in care oamenii din aceeasi generatie sau din generatii diferite, oameni cu studii mai multe sau mai putine, oameni care cred sau nu in aceleasi lucruri isi arunca in fata jigniri si invective.

PD-L are nevoie poate mai mult decat oricare alt partid de asemenea dezbateri. Spre deosebire de PSD care este un conglomerat omogen din punct de vedere ideologic, PD-L este o aglutinare artificiala de factiuni si grupulete stranse de Traian Basescu la un loc in ultimii 10 ani.

Ads

Partidul a inghitit peste noapte galusca populara de dreapta si de 5 ani tot n-a reusit sa o digere. Pentru ca i-a fost gandul mai mult la hrana palpabila a guvernarii si mai putin la hrana spirituala a ideologiei. Stomacul de partid umplut cu hamburgerii din deconcentrate n-a avut un ragaz sa macine si delicatesurile stravezii din tolba cu invataturi a PPE.

In loc sa foloseasca ocazia alegerilor interne, prea mult amanate, pentru a lamuri ce e de lamurit in materie de doctrina si mesaj politic, liderii mai vechi si mai noi ai PD-L au priceput ca e timpul rafuielilor, platitului de polite si apararii intereselor personale.

Dupa ce se vor ciomagi mai rau ca lumpenii afumati langa buticul cu pet-uri de bere din coltul blocului, pedelistii vor vedea ca s-a terminat congresul si lucrurile importante au ramas tot in coada de peste. Iar avionul, desi si-a pus roti, chiar daca de-a-ndoaselea, n-are decat o aripa. Si deci nu poate zbura.

Ads